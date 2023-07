Raquel González: "No vamos a matar la distancia larga en la marcha olímpica"

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Raquel González mostró este miércoles su "indignación" ante el cambio en el evento de marcha para París 2024, sin los 35 kilómetros, para "hacer más atractiva la marcha", aunque dejó claro que no van "a matar la distancia larga" en los Juegos, por lo que pidió un "plan de actuación".

"Un año antes, en pleno ciclo olímpico, ha habido un cambio. Estamos acostumbrados a la adaptación. Y ya se habló de ese cambio para hacer la marcha más atractiva, pero no vamos a matar la distancia larga. Nos hemos quedado sin el 35 kilómetros marcha, imagínate que quitan la maratón. Estamos hablando de matar la distancia larga en unos Juegos y nos avisan un año antes, esa es nuestra mayor indignación", valoró González en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por DAZN, Loterías y Apuestas del Estado, Repsol, UnicajaBanco y Vithas.

En pleno ciclo olímpico para París 2024 -resta justamente un año-, se ha cambiado la prueba de 35 kilómetros marcha por un experimento de relevo mixto de 2x2x10,548 kilómetros, adaptándose a los 42,195 kilómetros. Para la subcampeona de Europa de 35 km marcha y Atleta del Año para la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en 2022 reconoció que están "preocupados" ante esta situación.

"Tenemos que tener la cabeza separada, por eso le dijimos a Raúl (Chapado): '¿qué está pasando?'. Queremos crear un plan de actuación ante esa intención de matar esa distancia histórica. No creo que pase por quejarnos, sino por tomar medidas para hacerlo más atractivo. Nuestro plan de actuación pasa por los más jóvenes y luchar por la prueba corta y larga", propuso.

En el terreno de la competición, el próximo reto de la española será el Mundial de Budapest, del 19 al 27 de agosto, evento para la que trabaja "por el oro". "No quiero pensar en menos. Depende de muchos factores, pero salgo de España pensando en el oro", insistió.

La de Mataró llega con el aval de su plata en el Europeo de Múnich del año pasado, aunque espera dar un "mordisco" al quinto puesto en el último Mundial al Aire Libre en Eugene (Estados Unidos. "Olí tan de cerca la medalla... Creía que la china no iba a tener ese recambio que yo también tenía. Aposté, fui valiente, no me quise conformar con el cuarto puesto y luego me pasó el misil de la griega", rememoró.

Una buena estructura en la preparación para el gran evento del torneo le permitió a la marchadora participar en un estudio en Australia para analizar la respuesta del cuerpo al trabajo en altitud con la nutrición como principal variable. "Pudimos recoger información de cómo afecta la alimentación en la mujer. Fue un estudio muy completo, sobre metabolismo, grasas, muy científico y muy interesante. Recogimos datos positivos que estamos incorporando", comentó.

Finalmente, González confesó que durante la pandemia entrenó "en una cinta en casa", en la que hacía 100 kilómetros a la semana. "Salí adelante gracias al concepto de adaptación que siempre hemos tenido presente, pensando en Tokio en 2021 y teniendo muy claro lo que quieres", concluyó.