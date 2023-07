Raúl Chapado: "No podemos poner en riesgo una competición justa para las mujeres"

"No imagino muchas ciudades como Madrid para organizar los Juegos", apuntó sobre el sueño olímpico de la capital

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, insistió este miércoles que el atletismo no puede "poner en riesgo una competición justa para las mujeres" en alusión a las deportistas transgénero, a las que pidió "proteger" en una "nueva realidad social", que tendrán que regular con "solvencia jurídica y técnica", mientras que tiene claro que llevarán un equipo "competitivo" para el próximo Mundial de Budapest, con "mucho talento" y que no renunciará a "nada".

"No se puede discriminar a nadie por ningún tipo de condición en la participación. Es distinto ver cómo integramos a los deportistas transgénero en una competición justa para las mujeres. Vamos a limitar la participación, protegiendo a las mujeres en una competición justa y vamos a trabajar para ver cómo integrarlas en la competición", indicó Chapado en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por DAZN, Loterías y Apuestas del Estado, Repsol, UnicajaBanco y Vithas.

El presidente de la RFEA reconoció que las entidades "no estaban preparadas para poner una normativa que no garantizase que las mujeres compitiesen de manera justa". "Toda la vida llevamos categorizando para una competición justa por edades, peso, pero ahora es una realidad social nueva a la que hay que adaptarse. No es solo la testosterona, hay condiciones musculares, óseas, que son diferentes, hay que regularlo, siempre que sea una competición justa, siempre en el alto rendimiento", agregó.

"No podemos regular sin solvencia jurídica ni técnica, ni poner en riesgo una competición justa para las mujeres. Sé que es controvertido, que no es fácil, pero son decisiones que se han tomado mayoritariamente", señaló sobre la normativa actual de World Athletics, que desde marzo no permite que las atletas transgénero compitan en categoría femenina en pruebas internacionales.

Acompañado por los atletas Mario García y Raquel González, la marchadora opinó que "todos" tienen "que tener derecho a hacer atletismo", aunque sostuvo que compiten "en diferentes condiciones" con las deportistas trans. "Es un tema muy complejo. Pero competir con esas diferencias que no encajan con el rango femenino o masculino... Es igual que cuando diferenciamos en pesos", valoró la subcampeona de Europa de 35 kilómetros marcha.

Además, Chapado reiteró su apoyo a la atleta gallega Ana Peleteiro, después de que esta expresara en una entrevista a 'El País' que apoyaba la entrada de las deportistas transgénero en el deporte, pero en el "no profesional", por la diferencia genética que cree que existe. El dirigente lamentó los insultos recibidos por la bronce olímpico en Tokyo 2020.

"No podemos permitir que a una atleta se la amenace por el color de su piel, a través de las redes sociales. Pedimos que no seamos tolerantes con estos comportamientos, ¿qué sociedad estamos creando? Estaríamos siendo pasivos ante acciones cercanas al delito, si es que no lo son", afirmó sobre los comentarios lanzados 'online' contra la deportista por su postura en este asunto.

"EL EQUIPO PARA EL MUNDIAL SERÁ COMPETITIVO, SIN RENUNCIAR A NADA"

Preguntado por un pronóstico para el Mundial de Budapest, que se disputa del 19 al 27 de agosto, Chapado ironizó con su "bola de cristal" y prefirió centrarse en las "oportunidades" del equipo español. "Hoy hay más atletas españoles que pueden ser finalistas que en Tokio, Pekín e incluso Londres, seguro. Por ejemplo, Jordan Díaz es uno de los atletas más talentosos que han nacido en el mundo. Ana Peleteiro, Katir, María Vicente, la marcha... Hay mucho talento", destacó.

"La línea entre el éxito y la frustración es tan delgada que no soy tan optimista. Seguro que el equipo será competitivo, sin renunciar a nada, pero en el caso del 'milqui' hay 14 atletas que han corrido por debajo del 3:30. Soy muy optimista en cuanto al rendimiento y la valentía del equipo", añadió sobre las opciones en el torneo.

Chapado comparó el momento actual del atletismo español con otros "momentos impresionantes", como "Barcelona 92', los años noventa, el dominio del maratón, de la marcha y el medio fondo". "Pero es verdad que nunca hemos tenido todas las disciplinas a este nivel a nivel global. Más allá de las medallas, tenemos muchas posibilidades de finalistas y medallistas. Solo este año han batido tres récords de Europa y uno del mundo. No habíamos visto nunca tanto nivel competitivo", admitió.

"Hemos tenido un atletismo muy rico. Pero el desarrollo en África ha sido abismal, son muy competitivos y tienen una genética privilegiada para el atletismo. Conseguir una medalla cada vez es mas difícil. El reto es supremo para todos", resaltó sobre el nivel de la competición actual.

Aunque Chapado se marcó nuevos "retos" para el atletismo español en el futuro, como "tener más aficionados" a través de "nuevas formas de competición", con una puesta en escena "atractiva y mirando siempre a las nuevas generaciones". Otro asunto a mejorar es "aumentar la participación" en este deporte, en un país en el que se han superado los 300 eventos realizados, una cifra récord.

"Muchas veces hay un avance y un desarrollo que no se reconoce. Lo hay en objetivos, en desarrollo, no tenemos deudas, hay un avance solvente. Nos vienen retos, pero solo se alcanzarán con valentía, transparencia y también reconociendo los avances de los últimos seis años. Estamos trabajando para crear nuestro propio futuro", comentó sobre el trabajo de la RFEA.

Además, el presidente valoró la "candidatura seria" de Valencia para albergar el Europeo en Pista Cubierta de 2027. "La decisión será a principios del año que viene. Ya ha albergado un Campeonato del Mundo. Tenemos mucha ilusión, veremos lo que decide European Athletics", deseó, mientras que con la de Barcelona para el Mundial de 2029 fue más cauto.

"Ha habido conversaciones antes de las elecciones, aunque todavía no se ha abierto el proceso para el 2029. Es un proceso complejo, muchas ciudades están en la carrera por organizar este evento. Sería una oportunidad de desarrollo", apuntó.

JJ.OO: "MADRID TIENE QUE PRESENTAR UNA PROPUESTA GANADORA"

Aunque Chapado reconoció que lo que le "toca el corazón" es la posibilidad de que Madrid sea sede de los Juegos Olímpicos en 2036, después de los intentos frustrados para 1972 y los tres consecutivos para 2012, 2016 y 2020, en estos dos últimos con el presidente de la RFEA como director de Deportes.

"Pero hay que trabajar desde ya. Ha cambiado todo. El proceso antes era competitivo y ahora es de acompañamiento, hasta que el Ejecutivo (del COI) decide. Tiene que presentar una propuesta ganadora. No imagino muchas ciudades como Madrid para organizar unos Juegos, por las instalaciones, la pasión de la gente y el impacto que generaría, sería un lugar perfecto", elogió.