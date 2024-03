Núria Castán finaliza tercera en Austria y sigue líder del Freeride World Tour

La última cita de las Finales en Verbier (Suiza) decidirá el título

La 'rider' del equipo internacional de Head Snowboards y del equipo nacional de Freeride RFEDI-SpainSnow Núria Castán ha logrado colgarse la medalla de bronce en la primera cita de las Finales del Freeride World Tour en Fieberbrunn (Austria) y, pese a perder terreno con sus dos grandes rivales, sigue líder a falta de una última cita, en Verbier (Suiza), que decidirá el título.

En Fieberbrunn, en la Final 1 del circuito, las 'riders' afrontaron un par de bajadas en las que la canadiense Erin Sauve fue la mejor, superando a la francesa Anna Martínez y a la española Núria Castán, tercera.

Una posición que la deja líder todavía del Freeride World Tour, pero con apenas 75 puntos de margen sobre Martinez y 1.275 puntos respecto a Sauve, que todavía sigue en la pomada ya que, en las Finales, la ganadora se lleva 12.000 puntos, 2.400 más que la segunda y 4.325 sobre la tercera. Todo está en un puño.

En Austria, Núria Castán empezó con una primera bajada más conservadora y una segunda en la que aumentó el riesgo y buscó más trucos que le hicieron sufrir alguna caída, lo que le sirvió para conseguir la tercera plaza.

"El título mundial de freeride se decidirá finalmente en Verbier, en un guión de película pues recordemos que es el mismo escenario dónde Núria quedó sepultada durante diez minutos y que la obligó a parar la temporada pasada", recordó el entorno de la 'rider'.

Este año, debido a la cancelación de los eventos en Baqueira y Ordino, el primer evento del FWT tubo lugar en las montañas suizas dónde Núria logró su primera victoria de la temporada, antes de repetir en Georgia.

"Hemos podido hacer las dos rondas hasta dónde las condiciones de la nieve nos han permitido. En la primera bajada he podido hacer una canal estrecha y he podido conseguir una tercera plaza a menos de un punto de la segunda", explicó la 'rider' aragonesa.

"Ya en la segunda manga he querido arriesgar más y he ido a por el salto grande en la zona del start a la derecha, lo he aguantado pero después de coger mucha velocidad no he podido controlarlo Orgullosa de haberlo intentado, haber conseguido esta tercera plaza y seguir estando primera del ranking. Ahora me lo juego todo en Verbier", añadió la de Benasque.