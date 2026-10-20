Rocío Fraguela y Marcos Delgado, oro en el doble mixto inclusivo de los Mundiales de Beach Sprint

Rocío Fraguela y Marcos Delgado durante los Mundiales de Beach Sprint 2026 - BALLINT CZUCZ

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pareja formada por Rocío Fraguela y Marcos Delgado se adjudicó este martes la medalla de oro en la modalidad de doble mixto inclusivo de los Campeonatos del Mundo de Beach Sprint, la nueva disciplina olímpica de remo para Los Ángeles 2028.

En aguas de la localidad china de Qingdao, la gallega Rocío Fraguela (Club Mar de Noia) y el malagueño Marcos Delgado (Real Club Mediterráneo) superaron a los Estados Unidos de forma amplia para pasar a la final A donde batieron de forma clara a los brasileño Valdeni y Joice Emily da Silva, según informó la Federación Española de Remo en nota de prensa.

De este modo, la pareja une este éxito al título de hace unas semanas en el Campeonato de Europa, con Fraguela cerrando un gran 2026 en el que también fue subcampeona del mundo el pasado verano en la clase paralímpica skiff PR3.

España ganó otras dos medallas en las pruebas juveniles con un oro en la categoría Sub-19 en solo, obra del alicantino Xavier Torres (Club Náutico Santa Pola) y un bronce en el doble mixto con el gaditano Alfredo Mena (Club Remo de Mar La Línea) y la murciana Blanca López (Club Náutico Santa Lucía)

Sin embargo, una de las mejores bazas de la delegación como el alicantino Ander Martín (Real Club Náutico de Torrevieja), vigente campeón de Europa y hasta este martes subcampeón mundial, que no pudo superar los cuartos de final ante el chino Liu Jiayu para finalizar sexto.

Por su parte, en solo femenino, la zaragozana Esther Briz (Real Club Náutico de Torrevieja), tras acceder con muchos apuros a las eliminatorias, superó la primera con solvencia, pero tampoco pudo en cuartos con la china Wenjie Zhu.

Además, en doble mixto, la malagueña Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo) y el alicantino Miguel Salas (Real Club de Regatas de Alicante) llegaron hasta las semifinales, pero cedieron ante Lituania y luego pagaron su esfuerzo en la pelea por el bronce contra Polonia para acabar cuartos.

Finalmente, el cuatro mixto del malagueño Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero), el alicantino Nacho Ramón-Borja (Clot de L'Illot El Campello), la murciana María Ángeles Macián (Real Club Regatas de Cartagena), la gaditana Alejandra García (Club Remo de Mar La Línea) y la timonela Ainhoa Casanova (C.D.M. Clot de l'Illot El Campello) no pudo repetir la plata del pasado año al cruzarse en cuartos también con la anfitriona China para terminar en la quinta plaza.

De todos modos, con los resultados obtenidos en las pruebas olímpicas (solo masculino y femenina y doble scull mixto), España se ha clasificado para las Series Mundiales de Beach Sprint, nueva competición que la Federación Mundial iniciará en 2027 y que están programadas en Antalya (Turquía) y Yangjiang (China) a finales de marzo y mediados de abril.