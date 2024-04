Rory McIlroy desmiente que vaya a fichar por el LIV Golf

LONDRES, 16 Abr. (dpa/EP) -

El golfista norirlandés Rory McIlroy ha desmentido que esté a punto de fichar por el LIV Golf, la Liga saudí, y ha asegurado que jugará en el PGA Tour "el resto" de su carrera deportiva.

El periódico económico londinense City AM informó el fin de semana de que McIlroy, que ha sido uno de los críticos más acérrimos de la liga financiada por Arabia Saudí, podría estar a punto de abandonar el PGA Tour en una operación valorada en 850 millones de dólares -800 millones de euros-.

El representante de McIlroy, Sean O'Flaherty, dijo al Irish Independent que el informe era una "noticia falsa" y el número dos del mundo fue preguntado por la afirmación antes del RBC Heritage de esta semana. "Sinceramente, no sé cómo empiezan estas cosas", dijo McIlroy en una entrevista con Golf Channel que posteriormente publicó en su cuenta oficial en X, antes Twitter.

En este sentido, aseguró que "nunca" le han ofrecido un puesto en el LIV y "nunca" ha "contemplado ir". "Creo que he dejado claro en los últimos dos años que no creo que sea algo para mí. Eso no significa que juzgue a la gente que ha ido y ha jugado allí. Una de las cosas de las que me he dado cuenta en los últimos dos años es que la gente puede tomar sus propias decisiones sobre lo que creen que es mejor para ellos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarles por eso? Pero personalmente creo que mi futuro está aquí, en el PGA Tour, y nunca ha sido diferente", indicó.

Preguntado por si sabía dónde se había originado el rumor, McIlroy dijo que no tenía "ni idea". "Creo que en los últimos dos años ha habido tantos rumores... Los chicos necesitan mantener la mente abierta y estoy seguro de que ha habido jugadores que todavía están jugando en el PGA Tour que han hablado con la gente del LIV y han tenido ofertas", subrayó.

"Pero no tengo ni idea. Nunca ha sido una conversación para nosotros. Es desafortunado que tengamos que lidiar con ello y este es el estado en el que se encuentra nuestro deporte. Estoy aquí hoy, jugando este evento del PGA Tour, y jugaré en el PGA Tour el resto de mi carrera", concluyó.