SailGP inaugura en Florida su primer centro de entrenamiento centralizado para su flota

Imagen del centro de entrenamiento de SailGP en Pensacola, Florida - BLAKE JONES/ SAILGP

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

SailGP, el circuito internacional de vela de catamaranes voladores 'F50', inauguró este lunes oficialmente su primera base de entrenamiento para todos sus equipos en el vanguardista American Magic High Performance Center, situado en Pensacola, en el Estado de Florida.

Según indicó la competición en un comunicado, a partir de esta semana, estas instalaciones funcionarán como un centro de entrenamiento centralizado y operativo durante todo el año, destinado tanto a la flota internacional como a los regatistas en proceso de formación. El acuerdo plurianual para esta base de entrenamiento, estará vigente hasta 2031.

Para los organizadores de SailGP, esta apertura constituye "un hito fundamental" para el circuito, al que proporciona "un ecosistema de alto rendimiento activo todo el año, diseñado para acelerar el desarrollo de los deportistas, reforzar la integridad competitiva y fomentar el crecimiento de esta disciplina".

Esta nueva base de entrenamiento de SailGP operará bajo estándares uniformes para reforzar el compromiso de la liga con la equidad deportiva. De este modo, todos los equipos tendrán las mismas oportunidades para reservar periodos de entrenamiento fuera de los fines de semana de regatas.

"La base de entrenamiento de SailGP es mucho más que unas simples instalaciones; es la infraestructura que hace posible la siguiente fase de nuestro crecimiento. Al funcionar como un centro de alto rendimiento operativo durante todo el año, permite a nuestros equipos invertir en el desarrollo y la evolución de sus deportistas, impulsando así el crecimiento a largo plazo de nuestro deporte", señaló Andrew Thompson, director General de SailGP.

Para Tyson Lamond, director de Operaciones de American Magic, este compromiso de cinco años les brinda "la oportunidad de acercar la emoción de SailGP a más personas de la zona", mientras que DC Reeves, alcalde de Pensacola, consideró esta apertura "una prueba clara" de que la bahía "es el epicentro de la vela de competición de alto rendimiento a nivel mundial".

Dylan Fletcher, piloto del equipo Emirates GBR de SailGP, celebró "disponer de una instalación dedicada para realizar pruebas, entrenar e innovar fuera de los fines de semana de regatas" y dejó claro que "supondrá un antes y un después para los regatistas de SailGP". "Contar con esta base centralizada elevará, sin duda, el nivel de la competición y el rendimiento general de toda la flota", remarcó.