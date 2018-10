La saltadora Concha Montaner anuncia su retirada: "En el pasillo siempre me sentiré como en casa"

Publicado 29/09/2018 11:33:50 CET

La saltadora de longitud española Concha Montaner ha anunciado su retirada del atletismo después de dos décadas de carrera profesional, en las que ha participado en cuatro Juegos Olímpicos y ha conseguido, entre otros títulos, una plata en el Europeo en pista cubierta de 2007 y un bronce en el Mundial de 2006.

"Después de 20 años en la élite pongo fin a una etapa muy bonita de mi vida. Me quedo con todos los grandes momentos que me ha dado. Cuatro Juegos Olímpicos, medalla europea, medalla mundialista... No puedo pedir más. En el pasillo siempre me sentiré como en casa. ¡Gracias a todos!", escribió en sus redes sociales.

La valenciana, de 37 años y que ha sido internacional en 47 ocasiones entre 1999 y 2017, ha sido campeona de España absoluta de longitud en 18 ocasiones, siete al aire libre (2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011) y once en pista cubierta (2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015). También ha sido campeona nacional absoluta de 100 metros al aire libre en 2012.

A nivel internacional, la atleta de L'Eliana posee una medalla de plata europea, conquistada en el Campeonato de Europa de atletismo en pista cubierta celebrado en Birmingham (Reino Unido) en 2007, y un bronce, también bajo techo, en el Mundial de Moscú 2006 -que consiguió tras la descalificación por dopaje de la rusa Tatiana Kotova, que había logrado el oro-.

Montaner, con una mejor marca de 6,92 lograda en 2005 en Madrid, ha participado además en cuatro Juegos Olímpicos: Sydney 2000, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016.

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha agradecido a Montaner su trabajo durante todos estos años. "Muchas gracias, Concha, por todo lo que has aportado a este deporte. Esperamos que tu legado sea recogido por futuras generaciones de atletas. Este gran aplauso es para ti", señala el organismo federativo.

También se ha unido al homenaje su presidente, Raúl Chapado. "Ha anunciado su retirada una grande de nuestra historia, Concha Montaner. Debutó con 16 años en la selección. Nos dejas una impresionante trayectoria deportiva y tu ejemplo. De nosotros te llevas todo nuestro cariño y admiración. Tu mejor legado: inspirar a tantas niñas. ¡GRACIAS!", escribió Chapado.