Sandra Sánchez: "Soy optimista con París 2024, he conseguido cosas que me dijeron que eran imposibles"

La karateka española Sandra Sánchez es "muy optimista" con la posibilidad de que el kárate esté en París 2024, después de haber logrado en su carrera cosas que le dijeron que eran "imposibles", mientras que se aparca de cualquier favoritismo total para lograr su quinto título europeo seguido en Guadalajara porque "se empieza de cero y cualquier desequilibrio" puede ser clave.

"Yo siempre soy muy optimista. He conseguido cosas que me dijeron que eran imposibles y con esto (París 2024), lo mismo. Es muy complicado, pero lo imposible también se consigue", señaló Sandra Sánchez en una entrevista a Europa Press antes de afrontar el Europeo de Guadalajara y en relación al revuelo causado porque su deporte ya no vaya a ser olímpico en 2024 sin haberse aún ni siquiera estrenado en Tokio el año que viene.

La de Talavera cree que esta situación ha sido "injusta", ya que no han podido demostrar lo que pueden "llegar a hacer". "Nuestro campeonato más importante fue el Mundial y fue un éxito, todas las noticias que nos daban eran positivas... Ha sido como: '¿Qué ha pasado?' Hay algo que nos perdemos. Estamos con esas ganas de decir 'Mirad de lo que somos capaces, esto gusta y somos capaces de hacer algo grande'", expresó.

"Te da rabia, desilusión y ese punto de no es justo porque lo estamos haciendo bien y han dicho que todo estaba bien. Y más cuando no te dan ninguna explicación", explicó Sandra Sánchez cómo se tomaron la noticia de que no estaría en el programa de París 2024.

Así, la actual campeona del mundo de kata opina que estas son cosas "de despacho" que nada tienen que ver con los deportistas. "La versión oficial es que quieren deportes más urbanos. Podían proponer cinco deportes, haber propuesto el kárate, además del 'breakdance', y que luego el COI decidiera cuáles sí y cuáles no. Hay mucho más que no llegamos a saber ni entender", manifestó tras la inclusión de un baile muy arraigado en la cultura francesa.

"Los que practican 'breakdance' son atletas, pero no sé si son un deporte. Cualquier baile que necesite acrobacias necesita ese punto atlético, pero de ahí a que todos esos bailes lleguen a ser deporte y lleguen a ser olímpicos, pues no lo sé. Yo tampoco estoy metida en el 'breakdance' para conocerlo a fondo", admitió sobre el 'breakdance', la gran sorpresa de esa lista desvelada hace semanas.

La manchega, como una de las portavoces del mundo del kárate en su condición de número uno del ranking de su modalidad, insiste en que su deporte cumplía "todos los requisitos que se exigían" y advirtió que n consiste en echar a unos y coger a otros.

"Estoy a favor de adaptarse a la sociedad y por supuesto que hay que reestructurar los Juegos y dar lugar a todos. No hay que dejar fuera a unos que cumplen los requisitos, sino reubicar a todos los deportes de manera que puedan estar todos los que cumplen los requisitos", añadió.

En este sentido, la española apoya que los deportistas se hagan "oír en las redes sociales", pero que lo esencial es que haya un "movimiento desde arriba" que les eche una mano "a coordinar". "Si desde la Federación Mundial se hace una estrategia y todos remamos hacia la misma dirección se nos escuchará mas que voces independientes", pidió para lograr darle la vuelta a esa decisión.

"NO SÓLO DEPENDES DE TUS RIVALES, TAMBIÉN DEPENDES DE TI MISMO"

"Esto ha sido más del Comité Organizador de París 2024 porque a nivel mundial, después de esta decisión, yo he sentido mucho apoyo de los medios de comunicación y de personas fuera del ámbito del kárate, que entienden que es un deporte de siempre y se merece estar ahí. Ese sentimiento es global y ha sido más de un pequeño grupo con demasiado poder, que un sentimiento general", subrayó Sánchez.

Pero antes de los Juegos de París, llegarán los de Tokyo 2020. "Después de ganar el Mundial decía 'Ya tengo un dedito en Tokio' y si lo sigo haciendo bien pues ya tengo dos, vamos poco a poco. Es una ilusión, pero manteniendo los pies en el suelo y nunca sabes que puede pasar en un año", afirmó.

Aunque lo único que tiene en mente ahora la karateka española es el Campeonato Europeo de Guadalajara, al que llega con "mucha ilusión y con muchas ganas". "Me gusta competir en Guadalajara porque el primer Campeonato de España lo gané aquí, en 2015, y fue cuando empezó toda esta bola de nieve. Me gusta volver aquí y que me esté jugando la posibilidad de ganar mi quinto título europeo", agregó.

"Que te vaya bien en los campeonatos refuerza un poco todo lo que estamos trabajando. Pero luego en cada uno, se sale al tatami y se empieza de cero, no solo dependes de tus rivales, también dependes de ti mismo. Cualquier desequilibrio te deja fuera, seas el número uno o el 100. Así que vamos a tener la cabeza bien centrada y los pies en el suelo", concluyó.