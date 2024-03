Sarai Gascón: "Tengo más experiencia pero las mismas ganas de comerme el mundo que en mis primeros Juegos"

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Sarai Gascón reconoce que en París 2024, en la que será su quinta cita paralímpica, tendrá "las mismas ganas" de comerse "el mundo" que en sus primeros Juegos, y por eso hará "todo lo posible" por conquistar la medalla de oro que le falta en su palmarés, un objetivo en el que tratará de "disfrutar del camino, luchar en cada entrenamiento y ser constante".

"La Sarai que va a participar en estos quintos Juegos es una nadadora con mucha más experiencia pero con las mismas ganas de comerse el mundo que con 15 años. Todos los deportistas siempre queremos más y más, queremos mejorar nuestras marcas personales, y estos Juegos no serán menos", explicó a Europa Press en el 'Día de Medios' organizado por el Comité Paralímpico Español (CPE).

Además, la catalana, que atesora ocho medallas paralímpicas, confesó que alguna vez pensó que los de Tokyo serían sus últimos Juegos. "Desde los Juegos de Río 2016 pensaba que era mi momento para dejarlo, pero los deportistas tenemos esa adrenalina que nos gusta tanto del deporte que seguimos, ya que nuestros objetivos siguen siendo muy ambiciosos. Así que serán los quintos Juegos ya", subrayó.

"Después de Tokio pensé 'solo quedan tres años'. Año tras año me ponía un objetivo al año, no iba pensando en objetivos a largo plazo como conseguir ir a los próximos Juegos Paralímpicos. Pensaba 'este año tenemos Mundial, ¿qué puedo hacer?'. Primero, conseguir la mínima para participar al Mundial, luego mejorar mis marcas para poder luchar el podio y una vez allí, luchar por esas medallas. Poquito a poco, he ido avanzando hasta este año, con los Juegos, y aquí estoy otra vez", prosiguió.

Allí, en la capital francesa, tratará de conquistar el oro que le falta, tras colgarse seis platas y dos bronces. "El oro es la medalla que absolutamente todas las nadadoras quieren, yo también, por supuesto. ¿Voy a hacer todo lo posible por conseguirlo? Por supuesto. ¿Que es muy difícil? También, pero en eso está la gracia, en luchar por las medallas. Lo importante es disfrutar del camino, luchar en cada entrenamiento, dar todo lo posible, ser constante, y luego en los Juegos, disfrutar y dar lo mejor de mí cada vez que me tire a la piscina", afirmó.

La catalana desveló también cuál será parte de su programa en la cita paralímpica. "Aún no sé todas las pruebas que voy a nadar seguro, pero las que sí que voy a nadar son las de 100 metros libres y 200 estilos. Los relevos están aún por ver, y no sé si alguna prueba más nadaré", dijo. "En las que tengo más opciones son 100 metros libres y 200 estilos, y luego en los relevos también tenemos muchas opciones, pero aún está por ver quién nadará", añadió.

En otro orden de cosas, Gascón resaltó que es "muy importante que los patrocinadores apoyen al deporte paralímpico", pero también "al deporte paralímpico base". "Y en esta línea hay un patrocinador que es AXA, que patrocina a las promesas jóvenes de natación. Va muy bien para impulsar y para dar visibilidad y acompañarles durante ese proceso, para que luego el día de mañana sean grandes nadadores", explicó.

"Hay que tener referentes también, que la gente que empieza desde muy jovencita tenga referentes, que vean que yo puedo llegar hasta ahí. Que tenga una discapacidad no significa que no sea capaz de hacer las cosas, sino todo lo contrario, que vean que se pueden superar esas barreras, que digan 'si esta persona lo ha conseguido, ¿por qué no lo puedo hacer yo?' Por eso es tan importante tener referentes en el mundo del deporte", continuó.

Una de estas grandes promesas es la joven nadadora Anastasiya Dmytriv. "Tasy es una compañera magnífica de competiciones, de equipo, y muy jovencita. Ha empezado a tope, he tenido el placer de haber nadado con ella varios relevos. Es una competidora innata y lo va a hacer muy bien", aventuró.

Por último, Gascón habló de su experiencia política en Terrassa, donde es la actual concejala de Deporte. "Me lo propusieron antes de las elecciones, es un partido municipalista de mi ciudad, de Terrassa, y compartía mucho sus ideales. Me propusieron poder aportar mi granito de arena como concejala de deportes en mi ciudad. Aportar una visión un poquito diferente hace que la ciudad pueda crecer al aportar otras perspectivas", concluyó.