Saúl Ordóñez: "Será muy complicado estar en Berlín, el elenco en España en 800 es muy completo"

El atleta español Saúl Ordóñez, bronce en los 800 metros del Mundial en Pista Cubierta de Birmingham (Inglaterra), se mostró "muy feliz" por conseguir una medalla que ni él mismo "esperaba" en su debut en una gran cita internacional con la selección absoluta, y avisó que será "muy complicado" estar en el Europeo al Aire Libre de Berlín de este verano por la calidad que hay en España en su prueba.

"Estoy muy feliz, muy contento. Es una alegría poder debutar en un campeonato internacional con la selección senior y encima de esta forma, consiguiendo una medalla que es algo que ni yo mismo me esperaba", confesó Ordóñez a los medios a su llegada al aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez con el resto de la selección.

El leonés recalcó que siempre se mantuvo "tranquilo" cuando se produjeron las descalificaciones. "Vi que yo no era y que aún a malas era bronce. Estaba relajado, pedí el móvil para que me dejaran hablar con mis padres y no me estresé porque estaba muy contento", aseguró sobre el momento en el que no sabía si era subcampeón mundial o no.

"Ahora voy a descansar un poco, luego haré una concentración en altitud y luego a luchar por clasificarme para el Europeo de Berlín que en el 800 en España hay un elenco de atletas muy completo y será muy complicado estar en la selección. Tengo que hacer la mínima y luego luchar por medalla en el Campeonato de España que es como un 'playoff' para poder asistir a Berlín y si voy luchar por lo que sea, pero como siempre paso a paso", prosiguió.

Ordóñez dio las gracias a Kevin López por cederle su plaza para participar en el Mundial. "Iba con un poco de presión porque él tenía mejor marca que el año pasado. Fue una suerte que me cediese ese honor y yo, con un poco de suerte y ganas, he podido luchar por esa medalla, que ha sido una grata sorpresa la verdad", subrayó, admitiendo que había hablado con el andaluz, del que es "fan porque es un grande".

De la final, el atleta español indicó que había "apostado" fuerte antes de la última vuelta. "Cuando cambió Ksczot ya iba casi con la reserva y le dejé pasar para ponerme a su estela y aguantando hasta último 50 que pude entrar en las medallas", apuntó.

Para Ordóñez, las descalificaciones que se vieron, sobre todo en los 400 metros y con Óscar Husillos, fueron "un poco estrictas", pero dejó claro que "la norma es como es". "Es una pena porque Oscar demostró que era el mejor. Para el verano va a volver a estar listo para darle a tope y reventarles a todos", advirtió el berciano.

Finalmente, el mediofondista remarcó que actualmente "hay mucha juventud y una savia nueva que está llegando nueva". "Se están buscando grandes objetivos y con una ambición y una pasión por competir que es muy fuerte", concluyó.