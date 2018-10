Saúl Ordóñez: "Ha sido una sorpresa"

Publicado 02/03/2018 20:57:12 CET

El atleta español Saúl Ordóñez reconoció que fue una "sorpresa" meterse en la final del Mundial de Atletismo en pista cubierta, que se está celebrando en Birmingham, y afirmó que no se pensó el hecho de "jugársela" en la cabeza de carrera para estar en la final de este sábado.

"La verdad es que ha sido una sorpresa. He estado muy fuerte en el último 300, he tenido las fuerzas suficientes y al final he entrado justo. Quería correr con ambición y fuerza. Me la iba a jugar adelante y no me lo he pensado. He pasado a Donavan Brazier y cuando lo he hecho, he pensado que de verdad podía conseguirlo", declaró a Teledeporte tras la carrera.

Ordóñez apuntó que en la final contará con las mismas ganas. "La estrategia para la final es algo que tengo que hablar con mi entrenador pero lucharé con las mismas ganas y ambición. He visto que Álvaro de Arriba también se ha clasificado y es un punto fuerte que estemos los dos españoles. Ahora hay que luchar con todas las fuerzas", sentenció.