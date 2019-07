La selección femenina no puede con Italia en el Europeo de Lacrosse

Publicado 23/07/2019 21:52:25 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española no pudo recuperar la senda de la victoria en el Campeonato de Europa de Lacrosse Femenino, que se está disputando en la localidad israelí de Netanya, después de perder este martes por 11-3 ante Italia.

No están yendo bien las cosas para el combinado nacional en esta segunda parte del torneo continental y, de momento, ha perdido en sus dos encuentros ante Suiza y ante Italia. Ahora, tratará de despedirse con una sonrisa en sus dos últimos partidos ante Finlandia y Suecia, a las que ya ganó en la fase de grupos, para no terminar última.

España tenía esperanzas ante el equipo italiano de volver a sumar triunfo, avalado por la victoria por 7-2 en un reciente amistoso celebrado en Jerusalén, pero en esta ocasión, su rival se tomó la revancha y apenas le dio opciones ya desde el primer cuarto.

Italia, que todavía no había ganado ningún partido en este Europeo, salió muy decidida y ya al descanso mandaba por un contundente 9-2. Las españolas no encontraron la forma de reaccionar y no pudieron ponerle emoción a un choque en el que Bianca y Adriana Santucci se repartieron nueve de los goles de las suyos (5 y 4), mientras que Selena Hunter, Catalina Burguera y Sarah Quigley marcaron los del combinado nacional.

Beatriz de la Fuente indicó que el equipo estaba "con la mente centrada y con ganas" para hacerse con la victoria, pero que su rival fue muy intenso y les obligó "a defender desde el primer cuarto de manera contundente, logrando aumentar el marcador". "Los ánimos están ahora centrados en el partido de este miércoles ante Finlandia", añadió en declaraciones facilitadas a Europa Press.