La selección masculina de hockey patines vence a Suiza y firma un pleno en la fase de grupos

La selección española de hockey patines celebrando la victoria frente a Suiza y su pase a las eliminatorias directas - PRENSA RFEP

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey patines se impuso a Suiza (10-1) y firmó una fase de grupos con pleno de victorias, mientras que los patinadores de scooter park Jehiel Durán y Markel Goñi se clasificaron a la final júnior masculina, en la duodécima jornada de los World Skate Games, que se están disputando en Asunción (Paraguay).

Según ha informado este jueves la Real Federación Española de Patinaje (RFEP), la selección española absoluta masculina de hockey patines cerró la fase de grupos con pleno de victorias después de superar a Suiza (10-1), en un encuentro en el que César Carballeira anotó cuatro tantos. España, que ya tenía asegurada matemáticamente la primera posición del grupo, ha completado una primera fase perfecta y se convierte en el único equipo de su grupo que ha ganado sus tres partidos.

En el scooter park, España contará con dos representantes en la final júnior masculina de los Juegos Mundiales de Patinaje, tras la clasificación de Jehiel Durán, que alcanzó la segunda posición con 83,77 puntos, y de Markel Goñi, que ha avanzado con la quinta mejor puntuación, 77,87 puntos.

Respecto a la disciplina roller freestyle park, España logró en la categoría femenina pleno de clasificaciones hacia las semifinales con las actuaciones de Sofía Pozo, cuarta con 72,03 puntos, Eneritz Quincoces, sexta con 67,33 puntos y Carla Martín, séptima con 64,97 puntos.

Los representantes de solo danza sénior siguen manteniendo abiertas sus opciones de luchar por las medallas, ya que en la categoría femenina, Natalia Baldizzone ocupa la segunda posición provisional, a solo un punto del liderato, mientras que Mireia Montilla se encuentra en séptima posición. En sénior masculino, Joel Ribeiro ocupa provisionalmente la quinta plaza y Kilian Gomis la séptima.

Por su parte, los representantes júnior de solo danza han cerrado su participación en Asunción con la cuarta posición de Jimena Cervera y Fidel Bopa, mientras que Judit Sallent ha terminado quinta e Iván Alonso, en séptima posición.

Por último, en la categoría masculina de skate, Bereket Fernández no consiguió avanzar a la siguiente ronda en una segunda prueba preolímpica de skateboarding de estos Juegos Mundiales de Patinaje, condicionada por la lluvia.

Después de esta duodécima jornada de competición, España mantiene el balance de 32 medallas: 10 oros, 13 platas y 9 bronces en los World Skate Games de Asunción 2026.