Sergio Rodríguez, los Márquez, María Pérez y Rafa Jódar, entre los premiados este viernes con el 7 Estrellas de Madrid

Archivo - El tenista español Rafa Jódar - Li Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos de MotoGP Álex y Marc Márquez, el exjugador de baloncesto Sergio Rodríguez, la atleta María Pérez, la futbolista Vicky López o el tenista Rafa Jódar son algunas de las figuras deportivsa que recibirán este viernes los Premios Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid de 2024 y 2025.

Sergio Rodríguez está considerado como "uno de los mejores bases de la historia del baloncesto español" y con el Real Madrid conquistó tres Euroligas, seis Ligas ACB y cinco Copas del Rey, entre otros, mientras que con la selección española fue campeón del mundo en 2006, tres veces de Europa y doble medallista olímpico, con la plata en Londres 2012 y el bronce en Río 2016.

Los hermanos Marc y Álex Márquez "representan una de las sagas más exitosas de la historia del motociclismo". Su trayectoria deportiva supone "una combinación excepcional de talento, constancia, disciplina y fuerte vínculo familiar dentro del deporte de élite", señala el Gobierno regional. Marc Márquez tiene en su haber nueve títulos mundiales, siete de ellos en MotoGP, mientras que su hermano Álex se proclamó campeón del mundo de Moto3 en 2014 y de Moto2 en 2019.

La atleta granadina María Pérez es distinguida tras consolidarese como "una de las grandes figuras del atletismo español y una referencia internacional en la marcha atlética". El pasado verano conquistó la medalla de oro en la media maratón de marcha del Europeo, éxito que une a su oro olímpico en el relevo mixto y la plata en 20 kilómetros marcha, y a los cuatro oros mundiales en 20 kms (2) y 35 kms (2). También se reconocerá a la atleta Blanca Hervás, que logró dos medallas en el Mundial 'Indoor' de Torún (Polonia) en el 4x400 mixto y el 4x400.

Como deportistas jóvenes, los premiados son la futbolista del FC Barcelona Vicky López, ganadora la pasada temporada del triplete con el conjunto catalán, y el tenista Rafa Jódar, mientras que en la categoría de mejor entidad deportiva, recaerán en el Real Canoe Natación Club y el Club Voleibol Leganés.

La Asociación FEDDIG2008, que favorece la integración social de las personas con discapacidad a través del deporte adaptado, y el Club de Natación Pozuelo, en el que nadadores con y sin discapacidad conviven, "comparten espacios y entrenan bajo una misma filosofía", recogerán los premios del Deporte Inclusivo.

Los municipios de Tres Cantos (2024) y Aranjuez (2025) obtienen el premio al fomento deportivo por parte de la administración local, y JOMA y MADCUP recibirán el galardón en esta categoría desde la iniciativa privada.

VALORES DEL DEPORTE E INCLUSIVIDAD

En la categoría de Valores, el jurado destacó la labor de la Fundación Unoentrecienmil, organización sin ánimo de lucro centrada en impulsar proyectos de investigación para la cura de la leucemia infantil, y a la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal, un proyecto académico orientado a formar a los profesionales que liderarán la transformación de la industria del deporte.

En Deportividad, El Tío de la Barba (Jeraid Pardo), taller de bicicletas y club ciclista de la localidad de San Agustín del Guadalix dedicado a promover un ciclismo seguro, responsable e inclusivo, será galardonado por su iniciativa 'Bicicletas por la DANA', gracias a la cual se repararon y entregaron más de 150 bicicletas a los afectados por las inundaciones en la Comunidad Valenciana, y a Antonio Guerrero, subdirector general de Gestión Deportiva de la Comunidad de Madrid hasta diciembre de 2025.