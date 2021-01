El skater Danny Leon hace snowboard en pleno Madrid

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El skater madrileño Danny León ha dejado imágenes impresionantes este sábado haciendo snowboard en pleno Madrid. El mostoleño ha mostrado su destreza sobre la tabla en la catedral de La Almudena, Cibeles, Callao, Ópera y Gran Vía.

Danny León nació en 1994 y se ha convertido en uno de los principales skaters de nuestro país. Desde hace unos años, el mostoleño cuenta sus actuaciones en las grandes competiciones de skate (FISE, Far N High, Back To The Streets, Sosh Freestyle Cup, Mystic Sk8 Cup, O Marisquiño, NASS, Red Bull Roller Coaster) por podios, alternando 3º, 2º y 1º cajón según el evento.

Otros de los logros que ha añadido a su currículum: elegido 'Skater del año en los Premios Action' y ha sido el primer español en planchar un McTwist.