Sonia Rivero, subcampeona europea en carabina 10 m para personas con discapacidad visual

Sonia Rivero junto a su guía Antonio Cobo tras ganar la plata en carabina 10 m para personas con discapacidad visual en el Europeo de Noruega - ONCE

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tiradora española Sonia Rivero se proclamó este martes subcampeona de Europa en la modalidad de carabina 10 metros para personas con discapacidad visual del Campeonato de Europa que se está disputando en la localidad noruega de Hamar.

Según informó la ONCE, esta es el tercer metal continental que logra en su carrera la malagueña tras los dos dorados de los años 2002 y 2003 y después de un actuación muy sólida donde también coqueteó con un tercer título.

Rivero, que tiene baja visión debido a su albinismo y que compite ayudada por su guía, Antonio Cobo, empezó muy bien sumando 551 puntos en la ronda clasificatoria y se metió sin problemas en una final que dominó hasta que fue superada por el mayor acierto de la campeona, la polaca Barbara Moskal, que se llevó el oro con 211.9 puntos por los 201.2 de la andaluza.

"Este Campeonato ha significado mucho para mí porque recompensa el

esfuerzo de varios meses de entrenamiento, llegando a casa tarde, dejando un poco aparcada a la familia y a los amigos por entrenar, y volver a un circuito internacional ha sido superemocionante", apuntó la española tras subir al podio.

La malagueña tenía "una emoción supergrande e inexplicable". "Todavía no me lo creo y la tengo en la mano, pero estoy 'flipando', no puedo explicar la emoción que siento. Es la recompensa al esfuerzo, a tanto trabajo, de saber que puedo", confesó.

Rivero, de 41 años, es afiliada a la ONCE desde que tenía 10, y con licencia por la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos. Es vendedora de la ONCE en el Centro Comercial de la Rosaleda, madre de dos hijos y practica tiro con carabina desde 2001, coincidiendo con los inicios del taller de la organización en Málaga, y lo hace junto a su marido, afiliado también a la ONCE.

"Animo a personas ciegas o con baja visión a que lo prueben porque es una cosa muy curiosa. Van a encontrar un deporte tranquilo, dentro

de que tienes una presión porque es cuestión de escuchar, sentir y disparar. Es una modalidad de deporte distinta a todas las que estamos acostumbrados, está fuera de lo que conocemos", subrayó.

Por otro lado, en la categoría SH2 para personas con discapacidad física, el vasco Fernando Michelena concluyó en la duodécima posición de la carabina 10 metros con una puntuación de 624.9, informó su federación.