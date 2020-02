South Bronx United, galadornada con el Laureus Sport for Good 2020

Publicado 16/02/2020 19:20:54 CET

Anuncio de South Bronx United como ganador del premio Laureus Sport for Good 2020

Anuncio de South Bronx United como ganador del premio Laureus Sport for Good 2020 - LAUREUS

BERLÍN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El South Bronx United, programa que utiliza el fútbol para cambiar las vidas de los jóvenes procedentes de comunidades neoyorquinas desfavorecidas en una de las zonas más complicadas de la 'Gran Manzana', fue anunciado este domingo como ganador del premio Laureus Sport for Good 2020.

El South Bronx United ha sido reconocido por Laureus "por su transformador trabajo a la hora de apoyar a jóvenes discriminados y marginados que viven en algunas de las zonas menos privilegiadas de Nueva York".

Este programa utiliza el fútbol como herramienta para lograr el cambio

social y se centra en ayudar a formar carácter, trabajo en equipo y liderazgo para que estos jóvenes puedan alcanzar el éxito en el instituto o la universidad, en sus carreras y sus comunidades, y más allá.

Fundado en 2009, nació porque los jóvenes de esa zona necesitaban un programa de acción con el que pudiesen conectar y apartarse de las calles. En la última década, SBU ha crecido para dar cabida a las

necesidades de su comunidad, los desafíos a los que enfrentan los jóvenes y la sinergia entre fútbol, educación, orientación, inmigración y servicios de asistencia.

Andrew So, director ejecutivo y confundador de este programa junto a su esposa, fue el encargado de recoger el premio, acompañado por dos de sus jóvenes componentes, María Martínez y Mohamed Konate, de la mano de Sean Fiztpatrick, presidente de la Academia Laures, Adam Fraser, director ejecutivo de Laureus Sport for Good, los excampeones olímpicos estadounidenses Michael Johnson y Missy Franklin, y el exportero alemán Jens Lehman.

So recalcó que esta zona de Nueva York acumula "alta pobreza" y que por ello, aprovechando su trabajo de profesional y su pasión "por el deporte y particularmente por el fútbol", lanzó este proyecto para ayudar a la comunidad, logrando un gran impacto, también en lo educativo porque ahora el "50 por ciento se gradúa" en el Bachillerato ('High School'). So era consciente del "poder del fútbol, el deporte mundial" podría dar a esta zona.

Por su parte, Sean Fitzpatrick felicitó a South Bronx United "por su destacada labor al utilizar el deporte como herramienta de cambio social", mientras que Adam Fraser alabó "el trabajo realizado por Andrew y su equipo en South Bronx United como un maravilloso ejemplo de cómo estos programas cambian vidas".

María Martínez, de 18 años, nacida en México y que llegó a los Estados Unidos siendo una niña, recalcó que este programa le dio "esperanza". "Me ayudó convertirme en persona y en la mujer que soy, me ayudó de muchas maneras, me completa", explicó. A su lado, Mohamed Konate, de origen marfileño y también de 18 años, confesó que considera sus "hermanos" a sus compañeros en este programa. "Somos una familia que cuida los unos de los otros", afirmó.

El Laureus Sport for Good Award se entrega a una organización o individuo que, en opinión de los miembros de la Academia Laureus, haya utilizado el deporte para reducir el impacto de la violencia, los conflictos y la discriminación, mejorando el desarrollo social y emocional e inspirando un cambio de comportamiento sano, capaz de aumentar los logros educativos y la capacidad de empleo.