Susana Rodríguez, Luis García y Gaizka Mendieta, un relevo de lujo en el Triatlón Half Madrid

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campeona paralímpica Susana Rodríguez, junto a los ex futbolistas y embajadores de LaLiga Luis García y Gaizka Mendieta formaron este sábado un relevo de lujo en la prueba 'short' del Triatlon Half Madrid que se disputó esta mañana en la Casa de Campo.

Susana Rodríguez, oro en Tokio, nadó los 900 metros programados en el lago de la Casa de Campo; Luis García, ex del FC Barcelona y Atlético de Madrid, tomó el relevo en los 40 km a una sola vuelta en bicicleta; y Gaizka Mendieta, ex del Valencia CF, cerró la competición disputando los 10 kilómetros de carrera, en un recorrido en el entorno del Lago de la Casa de Campo, pasando por la Huerta de la Partida.

"Me siento muy contenta de haber podido volver a la Casa de Campo, que me trae buenos recuerdos, porque aquí fue mi debut en un triatlon ya hace 11 años. Y también por haber podido compartir esta experiencia con Gaizka Mendieta y Luis García porque además yo soy muy futbolera, y aunque soy del Real Madrid, siempre he seguido a los buenos jugadores como ellos. ¡Es agradable participar en este tipo de iniciativas donde conoces a gente nueva y siempre se disfruta!", aseguró Susana Rodríguez que se hizo acompañar de su guía Celso Comesaña.

Luis García explicó que pensaba que le costaría mucho más. "Cuando me levanté a las seis de la mañana pensé que me iba a costar mucho más pero la verdad es que lo he pasado muy bien, el ambiente es espectacular, todo lo que ha montado Banco Santander aquí en la Casa de Campo también, y la bici la he disfrutado muchísimo", manifestó.

"Me ha encantado compartir momentos con gente que no conocía y vivir esa empatía que hay de ayuda y deportividad. Ha sido una suerte también compartirlo con Mendieta, a quien conozco muy bien, y con Susana que es una auténtica campeona, impresionante lo que le he visto hacer cuando se ha metido dentro del lago, es una auténtica atleta".

Por su parte, Gaizka Mendieta dijo estar "súper contento de haber participado en esta experiencia como deportista y futbolista. Ha sido un gran evento el que ha organizado el Santander. Y el lujo de haber podido participar con Susana y con Luis lo ha hecho más entretenido y divertido. Y contento de ver que ha participado mucha gente porque deporte y vida van siempre de la mano", añadió.

Susana Rodríguez, Luis García y Gaizka Mendieta cruzaron juntos la meta con la satisfacción del reto cumplido. El Triatlon Half Madrid contó con dos pruebas sin 'drafting', en modalidad 'half' y 'short', y cumplió con todas las medidas de seguridad sanitarias, con salidas en contrarreloj de 50 participantes cada minuto.