Suspendidas las competiciones nacionales de fútbol americano

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Delegada de la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), encabezada por el presidente de la Federación, Enrique García de Castro, decidió este domingo dar por suspendidas de manera definitiva las competiciones nacionales de la presente temporada 2019/2020.

En un comunicado, la Comisión anunció que "se reunió este fin de semana para tomar una decisión definitiva sobre el devenir de las competiciones nacionales de la presente temporada 2019/2020, suspendidas desde el pasado mes de marzo a raíz de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19".

"Tras analizar la situación, se tomaron los siguientes acuerdos:

Las competiciones de la temporada 2019/2020 quedan suspendidas de forma definitiva y por lo tanto no se continuará con las ya iniciadas. No habrá campeón en ninguna de las competiciones.

Se mantendrá el "ranking" de esta temporada a fecha de la suspensión temporal. No habrá ascensos ni descensos en ninguna competición donde pudiera haberlos", añade.