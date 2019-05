El TAS desestima la apelación de Semenya contra la IAAF

Actualizado 01/05/2019 15:07:55 CET

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó este miércoles la apelación presentada por la sudafricana Caster Semenya contra la norma de la IAAF sobre la regulación de limitar la presencia de testosterona en las atletas hiperandrogénicas.

El organismo dictaminó que las normas de la Federación Internacional son necesarias para asegurar una competición justa entre las atletas que participan en distancias que van de los 400 a los 1.500 metros, en las que el ente que preside Sebastian Coe cree que las afectadas por lo que denomina diferencias en el desarrollo sexual (DSD) obtienen una ventaja injusta.

Por ello, quiere exigir a las atletas con hiperandrogenismo que mantengan sus niveles de testosterona por debajo de los 5 nanomoles por litro de sangre, la mitad que antes, durante al menos seis meses antes de competir en estas mencionadas distancias.

La campeona olímpica de 800 metros peleaba por anular este nuevo conjunto de regulaciones, que entró en vigor en 2018 y que Semenya consideraba "discriminatorio, innecesario, poco fiable y desproporcionado", aunque la IAFF sostiene que no infringe los derechos de ningún atleta.

"Por mayoría, el panel de jueces del TAS ha desestimado las solicitudes de arbitraje considerando que los demandantes no pudieron establecer que los Reglamentos DSD eran inválidos. Aunque los encontró discriminatorios, la mayoría del panel dictaminó que, sobre la base de las pruebas presentada por las dos partes, tal discriminación es necesaria, razonable y proporcionada para el objetivo de la IAAF de preservar la integridad del atletismo femenino en los eventos restringidos", señaló el TAS en su sentencia.

Sin embargo, el tribunal indicó igualmente su "seria preocupación respecto a la aplicación práctica en el futuro" este reglamento, sobre todo por "la dificultad de confiar en una evidencia concreta de la significativa ventaja atlética por un número suficiente" de atletas afectadas como Semenya en pruebas como los 1.500 o la milla, sugiriendo a la IAFF "aplazar" esta aplicación de la norma en estos eventos "hasta que haya más pruebas disponibles".

"Los efectos secundarios del tratamiento hormonal, experimentado por atletas individuales, podrían, con más evidencia, demostrar la imposibilidad práctica de cumplimiento que podría, a su vez, conducir a

una conclusión diferente en cuanto a la proporcionalidad de los Reglamentos DSD", añadió.

Además, el TAS advirtió que sólo pudo determinar si esta normativa "era inválida o no". "Sin embargo, lo consideró apropiado para resaltar sus preocupaciones con respecto a los aspectos del Reglamento DSD que surgieron de las presentaciones y pruebas aducidas por las partes durante los procedimientos del TAS", expresó.

Por ello, recordó que con "la implementación y la experiencia se puede demostrar que ciertos factores afectan la total proporcionalidad de los Reglamentos DDS, ya sea indicando que se requieren modificaciones para garantizar que puedan aplicarse proporcionalmente, o al proporcionar más apoyo a favor o en contra de la inclusión de eventos particulares dentro de la categoría de los restringidos", sentenció.

SEMENYA: "ESTA DECISIÓN NO ME FRENARÁ"

Caster Semenya, oro olímpico en 800 en 2012 y 2016, no realizó incialmente ningún comentario tras conocer este dictamen más allá de un escueto mensaje en su cuenta oficial de 'Twitter': "En ocasiones es mejor reaccionar sin reacción".

Posteriormente, a través de un comunicado, aseguró que no va a rendir. "Durante una década, la IAAF ha intentado frenarme, pero esto actualmente me ha hecho más fuerte. La decisión del TAS no me frenará. Una vez más me levantaré y seguiré inspirando a mujeres jóvenes y atletas en Sudáfrica y alrededor del mundo", aseveró.

Ahora, la sudafricana y otras afectadas como Francine Niyonsaba, atleta de Burundi que fue plata en 800 en Río de Janeiro, tendrían que empezar a medicarse para reducir su nivel de testosterona al permitido para poder competir en algunas de las pruebas que afectan a las normas en los Campeonatos del Mundo de Doha del próximo mes de septiembre. De momento, Semenya ha empezado a correr distancias más largas como los 5.000 metros.