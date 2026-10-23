Archivo - The North Face celebra el legado de la chaqueta Nuptse con dos nuevas versiones reinventadas. - TNF - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de ropa y equipamiento técnico The North Face ha celebrado el legado de su icónica chaqueta Nuptse con el lanzamiento de dos nuevas versiones reinventadas: Summit Nuptse y Pertex Reversible Nuptse, diseñadas para responder a las necesidades de los exploradores actuales tanto en la montaña como en entornos urbanos.

Ambas propuestas combinan la herencia de su clásica silueta con materiales de alto rendimiento y un diseño técnico avanzado. La nueva versión Summit Nuptse se ha presentado como la opción más ligera y cálida del modelo hasta la fecha, tras haber sido desarrollada a partir de las aportaciones del equipo de atletas de la marca y probada en condiciones extremas.

Esta reinterpretación recupera las raíces alpinas de la firma al incorporar por primera vez en la historia de la prenda una capucha con aislamiento térmico. Confeccionada con nailon reciclado y refuerzos de tejido ripstop con hilos Spectra, la Summit Nuptse ofrece resistencia a la abrasión y ligereza.

La prenda cuenta con la construcción Cloud Down para reducir los puntos fríos y un aislamiento de plumón ProDown de 800 cuins que mantiene el volumen ante la humedad. Asimismo, incluye corte holgado, bolsillos con cremallera de seguridad, puños elásticos con tecnología Flashdry y capucha ajustable plegable compatible con casco de escalada.

Por su parte, la Pertex Reversible Nuptse ha actualizado la silueta para un uso cotidiano y de montaña mediante un diseño holgado y completamente reversible que ofrece dos estilos diferenciados.

El modelo presenta una cara de estética contemporánea y otra con los característicos compartimentos sobredimensionados de la versión original, además de estar confeccionado con tejido Pertex Quantum resistente al viento y repelente al agua, junto a un aislamiento de plumón reciclado de 700 cuins.

El presidente global de marca de The North Face, Chris Goble, ha destacado que el lanzamiento homenajea el legado de la chaqueta original creada en 1992 y ofrece el máximo rendimiento para los exploradores de todo el mundo.

"Cuando lanzamos la chaqueta Nuptse por primera vez en 1992, su innovadora construcción y su protección fiable en condiciones extremas la convirtieron rápidamente en una prenda imprescindible y muy demandada en las expediciones. Poco después, alcanzó la categoría de icono tanto en el ámbito del rendimiento técnico como en el de la moda y el estilo de vida en todo el mundo", subrayó Goble.