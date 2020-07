The Ocean Race comenzará en octubre de 2022 y podría celebrar una regata en Europa en el verano de 2021

La decimocuarta edición de The Ocean Race comenzará en octubre de 2022

La decimocuarta edición de The Ocean Race comenzará en octubre de 2022 - JESUS RENEDO/VOLVO AB - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La decimocuarta edición de la regata The Ocean Race comenzará en Alicante en octubre de 2022 y concluirá en Génova (Italia) en el verano de 2023, fecha que coincide con el 50 aniversario de la prueba, según anunciaron este jueves los organizadores en un comunicado.

Además, por primera vez en su casi medio siglo de historia se ratifican las siguientes ediciones en los próximos diez años y se estudia la posibilidad de llevar a cabo una regata en Europa el próximo verano si lo permite la COVID-19.

"Desde 1973, The Ocean Race ha supuesto uno de los desafíos más duros del deporte. Los equipos ganadores han demostrado que una preparación adecuada es la base para el éxito. Nos encontramos en un momento sin precedentes y nuestra principal prioridad está con todos aquellos afectados por la pandemia de la COVID-19. Nuestros pensamientos están hoy con las víctimas y sus familias también en España, en el día de su homenaje de Estado", afirmó el presidente de The Ocean Race, Richard Brisius.

Brisius indicó que la competición internacional, con escalas en seis continentes, está "profundamente conectada" con la realidad cambiante de los regatistas, equipos, ciudades y patrocinadores y proveedores alrededor del mundo.

"Hemos trabajado de forma positiva y conjuntamente en los últimos meses para desarrollar un futuro estable y mejorado, y este proceso nos ha llevado al primer plan a diez años de The Ocean Race. Es un proyecto a diez años adaptado a la nueva realidad de una forma innovadora, sostenible y responsable. Esto ofrece nuevas oportunidades a regatistas, equipos, ciudades, patrocinadores y proveedores para prepararse adecuadamente para The Ocean Race y ofrecerá a los seguidores un evento excepcional durante los próximos años", añadió.

Tal y como estaba planeado, en la próxima edición de The Ocean Race participarán equipos de las clases VO65 e IMOCA60. El programa de sostenibilidad, galardonado con diversos premios y uno de los pilares fundamentales de The Ocean Race, continuará y creciendo bajo el lema 'Competir con un propósito'.

Las ciudades sedes y los patrocinadores previamente anunciados continuarán involucrados en la próxima edición de 2022-23. Las próximas tres ediciones de The Ocean Race serán vueltas al mundo a vela por equipos y tendrán lugar en 2022-23, en 2026-27 y en 2030-31.

Entre esas ediciones se programará más competición y los organizadores estudian, junto a los equipos registrados y las demás partes implicadas, la viabilidad para organizar un evento en Europa en el verano de 2021 para las clases IMOCA60 y VO65, y potencialmente abierta a otras clases de barcos rápidos.

Para las diez ciudades sede internacionales de The Ocean Race, el nuevo calendario ofrece confirmación y claridad para el futuro. "Ofrecemos nuestro apoyo total al proceso para que la salida de la próxima The Ocean Race tenga lugar en octubre de 2022 en Alicante. El cambio ya cuenta con el respaldo de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana y esperamos que sea ratificado por el Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana en las próximas semanas", explicó Antonio Rodes, Director de SPTCV.

El alcalde de Génova, Marco Bucci, declaró que acoger la meta en 2023 será beneficioso para la ciudad e Italia, país al que llegará The Ocean Race por primera vez. "Ser la sede de la gran final de The Ocean Race es algo que toda Génova y toda Italia está deseando. Tuvimos una primera muestra de lo emocionante que es este evento cuando Génova y The Ocean Race trabajamos conjuntamente para acoger la primera de las Ocean Race Summits en septiembre del año pasado. De nuestro lado, todo el mundo involucrado en la organización de este proyecto aprovechará el tiempo adicional que tenemos ahora para asegurar que viviremos una experiencia realmente especial en 2023, que coincide con el 50 aniversario de la prueba", explicó Marco Bucci.