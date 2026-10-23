Time Force abre una etapa en el pádel junto a Franco Stupaczuk

Time Force abre una etapa en el pádel junto al jugador argentino Franco Stupaczuk. - TIME FORCE

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma relojera suiza Time Force ha lanzado dos nuevas colecciones de edición limitada, Coolwake Stupa, desarrollada junto al jugador de pádel argentino Franco Stupaczuk, y Legacy, una serie conmemorativa creada para homenajear las tres décadas y media de trayectoria de la marca.

Ambas propuestas reflejan el vínculo histórico de la firma con el deporte, así como su apuesta por el diseño, la precisión, la calidad y la exclusividad.

La edición especial Coolwake Stupa ha llegado de la mano de Franco Stupaczuk, 'Top 10' mundial, que está inspirada en la velocidad y el carácter del circuito profesional y se ha presentado en dos versiones de 500 unidades cada una. Los relojes cuentan con un sistema dual de correas intercambiables e incluyen un estuche exclusivo de regalo con una correa adicional.

Por su parte, la colección conmemorativa Legacy ha quedado configurada como una edición limitada de 300 piezas únicas y numeradas, repartidas en dos versiones de 150 unidades: Steel&Blue y Black&Red. Diseñada como homenaje a la trayectoria relojera de la firma, cada pieza incorpora una esfera con apertura Open Heart, un segundero en forma de espiral y un estuche especial que incluye una correa de silicona, un watch winder y un bolígrafo exclusivo.

Fundada en 1991 en Wallbach (Suiza), la marca ha mantenido el deporte como una constante en su historia y ha colaborado a lo largo de los años con figuras internacionales como el tenista Rafael Nadal, los futbolistas Cristiano Ronaldo y Gerard Piqué, el baloncestista Pau Gasol o el ciclista Alberto Contador.

Con la incorporación de Franco Stupaczuk, la compañía ha dado continuidad a esta vinculación sumando una nueva generación de deportistas a su trayectoria.