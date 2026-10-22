Toni Bou: "Ganar tanto me ha educado y me ha enseñado muy bien el camino"

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda HRC), en la premier del Informe Plus '40 de 40' de Movistar Plus, que narra la trayectoria del 40 veces campeón del mundo de trial. - REPSOL

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda HRC) defendió este jueves que su "secreto es la constancia" y divertirse "aún con 40 años como si fuera el primer día", porque "ganar tanto", un total de 40 Mundiales, le "ha educado y enseñado muy bien el camino".

"Mi secreto es la constancia y que me divierto aún con 40 años como si fuera el primer día, incluso si no estuviera ganando sería mi deporte favorito y lo que más me gusta", expresó el de Piera tras la premier del Informe Plus '40 de 40' de Movistar Plus, que narra la trayectoria del 40 veces campeón del mundo de trial.

En el auditorio del Campus Repsol, Bou se llevó todo el protagonismo y reconocimiento de medios de comunicación, aficionados y compañeros de equipo. "Se ve un deporte espectacular, con imágenes muy bonitas, ha sido espectacular, va a gustar mucho", fueron las primeras palabras del catalán una vez se proyectó el documental.

"Orgullo y contento de haberlo hecho. Los que me conocen ya saben que me centro siempre en las carreras, solo quiero competir. Entonces, me costó tomar la decisión, creo que era el año indicado, pero antes de conseguirlo, siempre dices, 'a ver si voy a hacer un documental yes el año que voy a perder'. Pero ha sido una pasada estar aquí y poder celebrarlo todos juntos", comentó a la prensa antes del evento.

Para Bou, "faltaba esa parte más íntima, esa parte más personal", que es lo que aparece "mucho" en este Informe Plus. "Me impresiona, este no es mi territorio", bromeó sobre que todos los focos apunten al piloto. "Se trata de hacer llegar a la gente el Toni verdadero, cómo soy en mi día a día", agregó.

En la pieza audiovisual, el piloto recibe halagos de rivales, compañeros e, incluso, campeones del mundo de otras categorías, como Marc Márquez. "Hemos superado todos los límites. Diría que no podía ni soñar en poder estar 20 años consecutivos ganando los dos títulos. 40 de 40 es algo espectacular, como la guinda del pastel, pero sí que quiero seguir compitiendo, haciendo lo que más me gusta", expresó un Bou que defendió que su éxito es "ser feliz" cada día.

"Me di cuenta que si lo dejaba todo y tenía las ideas claras, si siempre tenía un 'plan B', si estoy decidido y lo hago al cien por cien me quedo más tranquilo cuando no salen las cosas. Antes cuando perdía le daba vueltas toda la semana, aprendes mucho", relató sobre su evolución encima de la moto.

Aunque Bou insistió en que la diferencia con el resto de pilotos "es más pequeña de lo que puede parecer". "El que me gane a mí, tendrá un mérito extra. He podido competir contra leyendas en mi deporte, para mí era una supermotivación, sabía que estaban superlejos, pero era mi motivación del día a día", recordó. "Batir rivales es deporte. Llega un momento en el que compites para dejar tu legado al máximo y para disfrutar", añadió.

"El deporte es muy difícil y te pone en tu sitio. Cuando tú te lo puedes llegar a creer en algún momento, cuando tienes demasiada confianza o cuando crees que vas a ganar fácil, siempre pasan cosas. Y eso te pone en tu sitio, y si intentas aprender de todo lo que vas marcando durante tu carrera deportiva, te hace ver que siempre hay que ganar, que por muchos años que hayas ganado cada día empiezas de cero igual que el resto", agregó sobre la motivación.

Porque conformarse no está en los planes de Bou, comparándolo con la rivalidad FC Barcelona-Real Madrid. "El día a día de ganar te da esa confianza y ese extra. Siendo del Barça, me gustan cosas del Madrid y cuando ganan tantas Champions hay un porqué, incluso ganan sin ser el mejor equipo, y eso es lo que yo he podido vivir. Cuando te lo crees mucho, tus rivales se lo creen menos. Ganar tanto me ha educado y me enseñado muy bien el camino", reflexionó.

Las lesiones han sido parte de su historia. "Duele aún. El hombro es una de las lesiones más complicadas y que más te incomoda. Cuando empiezo a dormir del tirón, empiezo a ver la luz, pero no me veía capaz de de convivir con dolor 24/7", explicó, antes de ensalzar la figura de su padre. "Es difícil porque hay mucha tensión, pero tenemos dos caracteres muy diferentes", confesó.

Finalmente, acabó asegurando que "hay margen de mejora". "Poder sentir que después de tantos años que puedo llegar a ser mejor me llena mucho y es lo que busco", apuntó. "Me gustaría hacer algún tipo de récord de riesgo. Me encantaría pasar por encima de, por ejemplo, los puentes de las autopistas... Me cuesta tener el típico miedo de la vida real", reveló un Bou que admitió ser "muy cansino cuando se complica una zona" entrenando. "Puedo estar horas, es parte de mi éxito", defendió.

Además, Marcos Fraga, director de Comunicación y Marca de Repsol, reveló que 40 es un número que le "cuesta entender" y que es "tan descomunal que cuesta asumir". "En el documental se va a ver todo lo que hay detrás para conseguir esa cifra descomunal", dijo.

"Para mí, alguien que cada día sigue demostrando que disfruta encima de esa moto, que es el mejor del mundo encima de esa moto. alguien que al día siguiente de ganar el último mundial, lo primero que está pensando es cómo mejorar, es alguien excepcional", agregó.

Mientras que Nacho Díaz, director del documental, comentó que el objetivo "era vivir con Bou el Mundial 40". "Esto siempre tiene un riesgo, pero sabíamos que apostábamos a caballo ganador", afirmó. "Y, sobre todo, acercar a la gente cómo es Toni como persona. ¿Cómo se mantiene una persona tantos años ganando? ¿Qué hay detrás? Todas las dificultades que ha superado Toni, que parece que los Mundiales los regalan, pero no es así", prosiguió.

"El objetivo nuestro ha sido que él, cuando pasen 20 años más, tenga 60 y unos cuantos Mundiales más, pueda ver este Informe Plus y sentir que todo lo que hay aquí es relevante, es pertinente y le sigue representando", concluyó.