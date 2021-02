Under Armour lanza su zapatilla de running más rápida de la historia

Under Armour lanza UA Flow Velociti Wind, su zapatilla de running más veloz se la historia.

Under Armour lanza UA Flow Velociti Wind, su zapatilla de running más veloz se la historia. - UNDER ARMOUR

Con un diseño disruptivo, cuenta con un sistema de amortiguación todo-en-uno que prescinde de la suela de goma

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UA Flow Velociti Wind es la zapatilla de running más rápida de la historia de la marca Under Armour, cuenta con un sistema de amortiguación que elimina la suela de goma y provoca una sensación de 'viento de cola', según anunció este martes la multinacional estadounidense en su presentación.

Este nuevo modelo, que se lanzará en todo el mundo el próximo 3 de marzo al precio de 160 euros, lleva al corredor al 'estado de flujo', el impulso de querer alargar otro kilómetro más el entrenamiento por alcanzar velocidad con ligereza y sin apenas esfuerzo, indicaron los atletas de élite de Under Armour.

En un deporte en el que cada segundo cuenta, el equipo Under Armour ha buscado crear un calzado ligero prescindiendo de la parte más pesada de la zapatilla, la suela, sin renunciar a la durabilidad ni a la tracción de la misma.

Al cabo de tres años, más de 17 rondas de pruebas de materias primas, 9 de test biomecánicos, 15 de calzado, y más de 17.700 kilómetros de desgaste el resultado fue la entresuela UA Flow. UA Flow es un compuesto de espuma, con capacidad de reacción y agarre que elimina la suela de goma.

El diseño y la ingeniería de la UA Flow Velociti Wind están destinados a proporcionar gran reactividad y retorno de energía, además de tracción con agarre para correr con confianza, y con una revolucionaria solución de super-ingeniería para la pala, UA Warp, que se amolda perfectamente a la forma humana.

"Todo es fluido, en todos los sentidos. La experiencia de correr con estas zapatillas es fluida. La sensación es fluida a lo largo de todo el ciclo de la marcha y la pisada. Y también es fluida porque no hay distracciones. Nada se interpone entre tu estado de flujo y tú", comentó Tom Luedecke, Director Creativo de Innovación en el Calzado de UA.

UNA SUELA TESTADA POR STEPHEN CURRY

El desarrollo de UA Flow se realizó en colaboración entre Dow y el equipo Under Armour, incluyendo grupos de Innovación, Diseño de Producto, Biomecánica, Análisis de Deportistas y Consumidores, entre otros muchos.

Esta tecnología de entresuela UA Flow se estrenó en la categoría de baloncesto con el lanzamiento de la zapatilla firmada por Stephen Curry, la Curry Flow 8, bajo la nueva marca que lleva su nombre. Trabajar con esta leyenda del baloncesto permitió diseñar soluciones de calzado tanto para los deportistas de élite del baloncesto como del running.

Al eliminar por completo la suela de goma, este modelo resta los entre 56 y 85 gramos de peso que ésta añade a una zapatilla de running tradicional sin perder amortiguación y larga duración, así como una tracción naturalmente adherente.

LIGERA Y VELOZ

UA Flow se estrena en la categoría de running con la UA Flow Velociti Wind, la zapatilla ligera de running de rendimiento diseñada para corredores que quieren una plataforma neutra con una fácil sensación de velocidad.

Con solo 214 grampos de peso, esta zapatilla es una solución para los corredores que buscan velocidad y apoyo en sus carreras de fondo rápidas y de mayor distancia.

"Estas zapatillas es como si no pesaran, como si no llevaras nada puesto. Alcanzar el estado de flujo en un entrenamiento resulta mucho más fácil cuando tienes un calzado que se amolda tan bien al pie, responde al terreno, y es así de ligero, porque no tienes distracciones", dijo la corredora Madeline Kopp.

Las zapatillas disponen de la UA Warp, una pala revolucionaria que se amolda perfectamente a la forma humana, con bandas de apoyo que actúan como cinturones de seguridad para el pie y eliminan los abombamientos y los pinzamientos de las tradicionales construidas con materiales continuos.

"UA Flow es otro gran salto hacia adelante para Under Armour y abre nuevas posibilidades para futuros modelos y temporadas. Nos hemos centrado con perseverancia en nuestro empeño de construir una marca de running creíble a lo largo de los últimos años, y la UA Flow Velociti Wind es la prueba fehaciente del compromiso de nuestro equipo con la creación de soluciones que mejoren a todos los corredores", afirmó Josh Rattet, Vicepresidente de Calzado Global de Under Armour.