Under Armour presenta 'Machina', la evolución de su zapatilla 'conectada' y con más retorno de energía

Under Armour presenta 'Machina', su evolución de zapatilla conectada

Un chip insertado en la suela mide el ángulo de pisada y tiempo de contacto con el suelo para evitar lesiones

MÚNICH (ALEMANIA), 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca de material deportivo y diseño Under Armour ha presentado en Múnich (Alemania) la zapatilla de running 'HOVR Machina', una evolución de su modelo 'conectado' con información en tiempo real y más retorno de energía de la zancada del corredor, diseñado tanto para las pruebas de velocidad y las de fondo, en las que es necesaria una amortiguación superior.

"En la UA HOVR Machina hemos encontrado el equilibrio ideal entre amortiguación y retorno de energía, y lo hemos integrado en una zapatilla ligera que proporciona velocidad con brío y marcha sin altibajos, para aquellos corredores que quieren dar un salto cualitativo de cara a la consecución de sus metas en 2020", comentó el Director General para Running, Entrenamiento y Actividad al Aire Libre de Under Armour (UA), Topher Gaylord.

Así se manifestó el directivo de UA en el lanzamiento mundial de 'Machina' en un polígono a las afueras de Múnich ante la prensa especializada de 11 países, en el marco de ISPO 2020, la feria de los artículos y de moda deportiva outdoor celebrada hasta este miércoles en la capital de Baviera.

'Machina', nombre que evoca la 'perfección' y la 'fuerza' de su intenso color rojo' que se pondrá a la venta a partir del 7 de febrero, es un reflejo del ADN y el eslogan 'Makes you better' ('hacerte mejor') de Under Armour, que dispone de entrenamiento del gesto deportivo en tiempo real (Form Coaching) para ayudar al atleta a correr mejor "tanto para clasificarse -apuntó Gaylord- para los Juegos o arañar unos segundos a su plusmarca personal".

A menudo los corredores se ven obligados a escoger entre una zapatilla de gran amortiguación para las carreras de fondo o una ligera de velocidad que les permita ir más rápido. Pero Under Armour "ha encontrado el equilibrio perfecto" para combinar la rapidez y ligereza con la amortiguación.

Además, con la innovación del entrenamiento del gesto deportivo en tiempo real de la HOVR Machina el corredor puede medir gracias a un chip insertado en la suela su ángulo de pisada y el tiempo de contacto del pie con el suelo a través de la conexión con la aplicación 'MapMyRun', la mayor comunidad digital de salud y fitness del mundo con más de 270 millones de usuarios.

"Con el calzado conectado UA y el Form Coaching en tiempo real, es básicamente como tener un entrenador personal que te da un feedback inmediato para ayudarte a alcanzar tus metas. Hemos puesto a prueba esta funcionalidad con corredores de todos los niveles, ofreciendo ahora además una información post carrera que incluye datos adicionales, tales como el ángulo de pisada y el tiempo de contacto con el suelo, para que los corredores cuenten con una percepción más detallada que nunca", explicó

Ben McAllister, Director Sénior de MapMyRun y Calzado Conectado de UA.

SENSACIÓN DE PROPULSIÓN

Lo que le proporciona a la UA HOVR Machina esa sensación de alta velocidad es su placa de propulsión, diseñada para seguir un ritmo rápido en cualquier distancia. La placa de resorte dual de Pebax con relleno de carbono ayuda a los corredores a marcar el paso, permitiendo una zancada fluida y una transición ágil.

La amortiguación mejora la energía al correr, un factor que puede supone una diferencia de hasta 3 minutos en el caso de las competiciones de larga distancia como el maratón por un ahorro de esfuerzo de cerca de un uno por ciento. Por eso la Machina cuenta con una nueva entresuela con HOVR suelta que aporta todos los beneficios de la amortiguación, pero sin añadir peso (entre 241 y 283 gramos en los modelos de hombre y mujer) extra.

Con la misma durabilidad y adaptación que el modelo Infinite de UA, y aproximadamente un 20% más de amortiguación HOVR, la nueva Machina proporciona más retorno de energía para ayudar al corredor a que el último kilómetro sea también el más rápido.

Machina, la zapatilla 'conectada' con dispositivos de Samsung, Suunto, Garmin y Apple "por el momento", será el primer lanzamiento en este 2020 de la multinacional estadounidense Under Armour, que tiene previstos otros a partir de este febrero y abril como el de los modelos Infinite 2, Sonic 3, Guardian 2, Velociti y Phantom RN.