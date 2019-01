Under Armour se une a Virgin Galactic para diseñar los trajes y entrenamiento de los astronautas

UNDER ARMOUR

Publicado 28/01/2019 14:41:22 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa estadounidense Under Armour diseñará, junto a la también norteamericana Virgin Galactic propiedad del multimillonario británico Sir Richard Branson, los trajes técnicos para viajar al espacio y los programas de preparación física de los astronautas, según informa en un comunicado.

"Trabajar con Sir Richard y Virgin Galactic es una oportunidad irrepetible, y tiene a los equipos de Under Armour en todo el mundo entusiasmados. Es una magnífica oportunidad para poner a prueba nuestras innovaciones al mayor nivel de exigencia y superar los límites del rendimiento humano", indicó el director general de Under Armour, Kevin Plank.

Under Armour será socio de Virgin Galactic, parte de Virgin Group de Sir Richard Branson que planea proporcionar vuelos espaciales suborbitales tripulados, en la fabricación de la ropa técnica. Diseñará trajes espaciales y calzados personalizados para los pasajeros y los pilotos de Virgin Galactic.

Para ayudar a los astronautas a prepararse para la experiencia de viajar al espacio, el equipo especializado en rendimiento deportivo de Under Armour ha creado un programa de preparación física y recuperación, centrado en mejorar la movilidad, la fuerza, la forma física, la nutrición y el descanso.

Under Armour se encargará también de los uniformes del personal de Virgin Galactic en Spaceport América, en Nuevo México (Estados Unidos), donde trabajan ingenieros, preparadores, anfitriones y operadores de la sala de control.

"Nuestra colaboración se asienta en la sólida base de unos valores compartidos, y será un privilegio absoluto vestir un traje espacial Under Armour en el vuelo comercial inaugural de Virgin Galactic", comentó Sir Richard Branson.

"He seguido la evolución de Under Armour gracias a mi amistad personal con su director general, Kevin Plank, y a la magnífica relación que ha ido estableciendo a lo largo de estos años con distintas empresas de Virgin. Me encanta su determinación de traspasar los límites técnicos para mejorar el rendimiento, así que fue una gran alegría que Kevin y su excelente equipo decidieran asumir el gran reto de crear trajes espaciales y programas de preparación para Virgin Galactic", afirmó Branson.