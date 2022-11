Valentí Sanjuan completa un doble Ultraman para luchar contra la ELA

El embajador de YoPRO recorre 1.030 kilómetros en seis días: 20 kilómetros nadando, 842 en bici y 168 corriendo

El comunicador, youtuber y deportista Valentí Sanjuan ha concluido este fin de semana en la Playa de la Mar Bella de Barcelona el reto solidario de completar un doble ultraman, 1.030 kilómetros, en seis días, con 20 kilómetros nadando, 842 en bici y 168 corriendo, para dar visibilidad a la lucha contra la ELA.

El 'Jabalí' Sanjuan ha contado con el apoyo del exfutbolista y exentrenador del FC Barcelona Juan Carlos Unzué, paciente diagnosticado con ELA, y donará toda la recaudación de su retransmisión y documental a la Fundación Luzón para la lucha contra la ELA.

"Ha sido lo más grande y bestia que he hecho. Ha habido momentos muy bonitos, pero también muy duros. En esos momentos siempre recordaba la frase que me dijo Juan Carlos Unzué: cuando veas que no puedes más y que quieres tirar la toalla, piensa en que yo daría todo lo que fuera por estar haciéndolo. Así que este reto va por Juan Carlos y por toda la gente que por desgracia tiene ELA", afirmó Sanjuan, emocionado tras llegar a la meta del Doble Ultraman por el ELA.

En los seis días que ha durado este Doble Ultraman Solidario más de 1 millón de personas han seguido las retransmisiones de Valentí Sanjuan a diario en Twitch, donde el deportista narraba en vivo su travesía.

"Darle visibilidad a la ELA es muy importante porque vivimos en una sociedad donde lo que no es visible no existe. Valentí tuvo la idea de hacer esta animalada, me la contó y le puse en contacto con la Fundación Luzón que se encarga de recaudar fondos en beneficio de la investigación de la ELA, una enfermedad muy necesitada de recursos", afirma Unzué.

"Lo que ha hecho esta semana Valentí es muy grande, deportiva y socialmente. Él conoce su cuerpo, pero sobre todo conoce su mente y este reto era de cabeza. No tenía duda de que lo iba a conseguir", añadió el extécnico.

