Valor de Rugby lamenta "la negligencia una vez más" de la FER en el caso de elegibilidad de JW Bell

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Valor de Rugby', la candidatura de Juan Carlos Martín Sánchez, 'Hansen', a la presidencia de la Federación Española de Rugby, lamentó este miércoles "la negligencia una vez más" de la FER en un "asunto tan sensible" como la elegibilidad del sudafricano John Wessel Bell.

Según publicó hace unos días el medio especializado 'Revista 22', Bell no podría haber jugado con la selección española por no cumplir los requisitos de la normativa de World Rugby, aunque desde la Federación Española se aseguró este martes que no había ningún problema con el zaguero del VRAC.

En cambio, para 'Valor de Rugby', este problema de la elegibilidad del jugador "ha sido provocado por la negligencia de los responsables federativos que, una vez más, han actuado de una forma no profesional en un asunto tan sensible como el de la incorporación de un jugador foráneo a una selección nacional".

Hay que recordar que España ya fue sancionada en 2018 por una irregularidad con los franceses Mathieu Belie y Bastien Fuster, un caso "nunca correctamente explicado" para la candidatura de 'Hansen'. "La normativa al respecto de World Rugby es accesible en su web y es contundente sobre la necesidad de aclarar las dudas sobre la legibilidad de un jugador antes de que sea seleccionado por primera vez", añadió la candidatura, que cree que en la FER "han improvisado sobre esta materia, y sometido al rugby español a un nuevo 'juicio sumario" por parte de Rugby Europe y World Rugby".

"Esta situación afecta gravemente al prestigio del rugby español y al del propio jugador, con independencia de cuál sea la decisión final sobre la elegibilidad de J.W. Bell", subrayó el comunicado, que deja claro que, aunque desea que la decisión que se toma sea "favorable", "la forma de proceder de la Federación ha sido negligente y poco transparente".

Así, considera que ha pretendido "primero ocultar la no convocatoria del jugador bajo supuestos problemas médicos del mismo, inexistentes, para luego, en una nota de prensa, sostener otra cosa diferente". "El rugby español debe trabajar a la altura de la ilusión de todos los que llevan muchos años luchando porque, por fin, este deporte despunte en España", remarcó 'Valor de Rugby'.

"Por todo ello, desde esta candidatura creemos conveniente solicitar, en interés de nuestro rugby, el adelanto de la convocatoria de elecciones", sentenció, poniéndose "desde este mismo momento, a plena disposición de la Federación para colaborar en lo que fuera necesario".

El organismo que preside Alfonso Feijoo aclaró ayer martes que "tanto el permiso de residencia como el de trabajo vinculado al contrato con su club, el VRAC Quesos Entrepinares, durante más de 36 meses justifican el arraigo del jugador sudafricano en España que exige la norma de World Rugby sobre elegibilidad de jugadores" y que no jugó el pasado sábado ante Rumanía porque "al manager de la selección le surgieron algunas dudas sobre los registros" en el pasaporte del sudafricano y no se le inscribió "por precaución".

Además, sobre el concepto de 'arraigo' de Bell, la FER recalcó que el periodo de dos meses que no estuvo en España fue durante "sus vacaciones estivales, cuando no hay competición nacional en España" y que en su caso "su arraigo a España es evidente al estar plenamente incorporado a la disciplina del VRAC desde hace más de tres años, en los que ha participado en el 90 por ciento de los partidos disputados por su equipo, además de estar viviendo junto a su esposa desde su incorporación al mencionado club e incluso haber elegido la ciudad de Valladolid, lugar de nacimiento de sus dos hijos, como único hogar familiar".