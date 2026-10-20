Viciedo destaca el agarre de las zapatillas Joma RH tras su victoria en Hyrox Valencia

Viciedo destaca el agarre de las zapatillas Joma RH tras su victoria en el Hyrox Valencia. - JOMA

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El atleta de Joma Roberto Viciedo ha destacado el agarre y reactividad del primer desarrollo de la marca para competición híbrida, las zapatillas RH, tras lograr el triunfo en la categoría Pro Men de Hyrox Valencia 2026, con un tiempo de 55:29 minutos.

El deportista ha analizado la respuesta de este calzado en un entorno real de competición que alterna tramos de carrera con estaciones de ejercicios funcionales.

El estreno de las zapatillas RH en el terreno para el que han sido diseñadas se ha saldado con la victoria de Viciedo, mantenido una respuesta dinámica al correr y un apoyo controlado en las diferentes estaciones.

En este tipo de pruebas se suceden los cambios de movimiento y las exigencias de agarre, unos momentos donde el atleta ha valorado que el calzado "marca la diferencia" cuando cada segundo cuenta.

Al examinar el comportamiento del modelo durante la competición, el atleta ha destacado un agarre idóneo durante las fases de empuje y arrastre de trineo. Asimismo, ha resaltado la tracción ofrecida en los tramos de 'pull', una gran reactividad durante la carrera y una respuesta eficaz durante la ejecución de las zancadas y los 'wall balls'.

El diseño del calzado busca equilibrar la rapidez en los tramos de carrera con la estabilidad necesaria durante los ejercicios funcionales. Para ello, la estructura cuenta con un 'upper' técnico de hilo de nailon con refuerzo de poliamida que aporta ligereza y transpirabilidad, una mediasuela con tecnología Fly Reactive junto a una Carbon Plate para amortiguar y retornar energía, y una parte inferior enfocada en la tracción para aceleraciones, frenadas y cambios de dirección.

Tras su debut en competición, las Joma RH han cerrado su primera prueba con una referencia precisa basada en el primer puesto en Pro Men, la marca de 55:29 minutos y la valoración del atleta en cada fase de la prueba.