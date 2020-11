'Where is the limit?' lanza la IX edición de las becas para que los deportistas amateurs alcancen sus sueños

Where is the limit lanza la novena edición de sus becas solidarias

Where is the limit lanza la novena edición de sus becas solidarias - WITL

Los interesados podrán presentar sus proyectos hasta el 30 de abril de 2021

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?', liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó, ha lanzado la novena edición de su programa de becas solidarias WITL Becas, con el apoyo de Andbank y BH Bikes, para ayudar a los deportistas aficionados a alcanzar sus sueños.

Las personas interesadas en presentar su candidatura a las becas deberán acceder a la página web www.witl.es/becas y explicar en qué consiste su proyecto, qué objetivos y necesidades económicas requiere y si es solidario o no.

Una vez presentado y validado por el equipo de WITL deberán conseguir el máximo de votos posibles a través de la propia web, y el 30 de abril de 2021 se cerrarán las inscripciones. Tan solo los 10 proyectos con más votos pasarán a la fase final.

En ese momento, un jurado formado por personalidades del mundo del deporte, la empresa y la comunicación -entre ellos el senador Josep Maldonado; Juan Porcar, CEO de RPM; Nuria Vilanova, presidenta de Atrevia; o los exciclistas profesionales Roberto Heras y Luis Pasamontes, entre otros- escogerá los proyectos ganadores y se asignará una cantidad a cada proyecto.

La entrega de premios de la novena edición de las WITL Becas tendrá lugar, siempre que la situación sanitaria lo permita, el 21 de mayo de 2021, a las 20:00 horas, en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona.

Como novedad para 2021, y gracias a la colaboración de BH Bikes con esta iniciativa solidaria, se ha creado una beca especial WITL sub-23 by BH de 3000 euros (https://www.witl.es/becas/beca-edicion-2021-sub23), destinada a ayudar económicamente a una joven promesa deportiva, que sea menor de 23 años, tenga el sueño de ser profesional y necesite apoyo económico para conseguirlo.

Esta iniciativa nació en 2012 de la mano de Antonio Gassó, quien en su etapa como Director General de GAES, impulsó las becas 'Persigue tus sueños'. En las 8 ediciones celebradas hasta la fecha han participado más de 1600 deportistas aficionados, se han donado más de 250.000 euros a más de 120 proyectos y más de 130.000 personas han votado a través de la página web para escoger su proyecto ganador.