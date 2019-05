Zak Brown: "La culpa de Indianápolis es mía porque yo diseñé el equipo"

Publicado 23/05/2019 17:25:05 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El máximo responsable de McLaren, Zak Brown, se ha responsabilizado del fiasco en las 500 Millas de Indianápolis, donde Fernando Alonso no logró pasar el corte en la sesión de calificación, asegurando que la culpa es suya porque tomó "varias decisiones equivocadas" y porque fue el responsable de diseñar el equipo.

"En última instancia fue un problema de personas, empezando por mí mismo. Simplemente no estuvimos preparados y yo tomé varias decisiones equivocadas. Creo que sería injusto culpar a Bob (Fernley, responsable del programa de Indy y despedido tras el fiasco) de que no nos clasificáramos. La culpa es mía porque yo diseñé el equipo", dijo Brown ante la prensa durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

"Tenemos que quitarnos el polvo, aprender de nuestros errores y volver a luchar. Eso es lo que pretendemos hacer", añadió el estadounidense, añadiendo que "no hacer algo es fácil, pero eso no es lo que hacen los ganadores". "Hay muy buenas razones por las que McLaren debería estar en Indianápolis, es un gran mercado y nuestros socios quieren estar allí, donde nuestro negocio es fuerte", recalcó.

Además, Brown aclaró que una posible vuelta a Indianápolis no depende de si podrán contar con Fernando Alonso. "Cuando lo intentemos de nuevo me aseguraré de que tengo a todas las personas adecuadas en los lugares correctos. Nunca hicimos Indianápolis para Fernando. Nuestra decisión de volver allí no dependerá de la decisión que tome Fernando", concluyó.