El abanderado Pol Makuri cierra para España los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pekín echó el telón este domingo a la XIII edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno con protagonismo español para el esquiador Pol Makuri Redolad, encargado de portar la bandera en la Ceremonia de Clausura celebrada en el Estadio Nacional de la capital, 'El Nido'.

"Para mí es un honor ser abanderado, no solo por representar a mi país, sino también a todas las personas con discapacidad y a sus familias. Me hace mucha ilusión haber sido el primer deportista con parálisis cerebral que participa desde España en unos Juegos de Invierno y me gustaría ser un ejemplo para otras personas en mi situación y motivarles, porque con ganas e ilusión, y cueste lo que cueste, todo es posible", señaló el catalán antes de salir al desfilar con el resto de las 45 delegaciones en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

El barcelonés, debutante en una cita paralímpica, compitió en tres pruebas del esquí de fondo con un decimocuarto puesto en los 20 kilómetros estilo clásico como su mejor posición, mientras que fue vigesimosegundo y vigesimoquinto en los 12,5 kms y en el Esprint, respectivamente. El 'rider' Víctor González, tras participar y pasar a la final de la modalidad de cross del snowboard (SB-LL1), fue descalificado por "un asunto disciplinario" que aún no ha sido resuelto.

A nivel deportivo, con la ausencia de deportistas de Rusia y Bielorrusia por la invasión rusa de Ucrania, China demostró su crecimiento y poderío como anfitriona y lideró el medallero con 61 metales, 18 de oro, 20 de plata y 23 de bronce, cuando hace cuatro años en PyeongChang (Corea del Sur) sólo logró una. La delegación ucraniana fue segunda con 29 preseas (11/10/8) y Canadá completó el podio con 25 (8/6/11).

"Después de tres Juegos consecutivos en Asia, el Movimiento Paralímpico es más grande y más fuerte. Nuestra visión de inclusión a través del paradeporte es más significativa y más necesaria que nunca. Si Pekín 2008 inició un nuevo capítulo de crecimiento para el Movimiento Paralímpico, Pekín 2022 marcó un nuevo amanecer para los Juegos Paralímpicos de Invierno", celebró Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), durante su discurso en la Ceremonia de Clausura.

Para el brasileño, la organización de la cita fue "impresionante". "

Sin duda, China ha establecido un punto de referencia para todos los Juegos de Invierno futuros y, sin duda, es ahora una potencia de los deportes de invierno paralímpicos", subrayó.

"Gracias al equipo del CPI, hacer dos Juegos en siete meses ha sido un esfuerzo heroico, y a los deportistas, porque durante los tiempos más oscuros, sus actuaciones brillaron intensamente. Ante la adversidad, mostrasteis fortaleza en la diversidad. Como faros de esperanza y campeones de la paz, sus acciones hablan mucho más que sus palabras. Las diferencias aquí no nos dividieron, nos unieron, y a través de esta unidad tenemos esperanzas de inclusión, de armonía y, lo que es más importante, de paz", sentenció.

UNA CLAUSURA MUY MUSICAL Y CON DESEOS DE PAZ

La Clausura volvió a ofrecer lo más visual de la tradición del país y con la música ya como eje desde su inicio en un escenario compuesto por pantallas LED que se transformó en una especie de tocadiscos', mientras se reproducían algunas de las mejores imágenes que han dejado los seis deportes de esta edición.

Posteriormente, todos los abanderados, al son de la 'Oda de la Alegría', se dirigieron hacia ese disco que se transformó en una tierra azul. Con la música de 'You Raise Me Up', artistas con discapacidad expresaron mediante el lenguaje de signos el amor, al tiempo que formaban una 'onda de sonido' especial en el suelo que representaba escenas conmovedoras de la vida cotidiana de personas con y sin discapacidad.

Un homenaje a los voluntarios con discapacidad y el deseo a través de un silencioso lenguaje de casi dos centenares de artistas con discapacidad auditiva, con la ayuda de seis intérpretes de lengua de signos, de que haya un mundo mejor. Luego llegó el momento de dar el relevo a los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo de 2026, que mostraron sus primeros trazos de lo que se podrá ver con un espectáculo artístico titulado 'Somos la luz'. Con la mascota Shuey Rhon Rhons apagando la llama del pebetero, los fuegos artificiales iluminaron la noche sobre 'El Nido' y pusieron el punto y final.