Adriana Cerezo: "Las expectativas externas nunca serán tan grandes como las mías"

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La taekwondista española Adriana Cerezo, actual subcampeona olímpica, defendió este miércoles que gestiona "bastante bien" la presión, porque las expectativas externas "nunca son tan grandes" como las que ella misma se pone, también para unos Juegos de París que afronta "con muchísima ilusión" y con "mucho margen de mejora".

"Afronto los Juegos con muchísima ilusión, este es el momento más divertido y que más estamos esperando todos los deportistas, ya con la plaza olímpica. Con ganas de que pase todo y ver cómo ahora vas mejorando, cómo vas haciendo las cosas, cómo se va afinando todo, cómo van encajando todos los engranajes, es el momento más chulo", confesó la de Alcalá de Henares en declaraciones a su partner nutricional HSN.

La española, de 20 y subcampeona olímpica en Tokio hace tres años, es una de las favoritas a hacerse con el oro, aunque esa presión no es un problema en su preparación, porque lo gestiona "bastante bien". "Todas las expectativas externas nunca van a ser tan grandes como las que tengo yo, o mi equipo, o mi familia", explicó.

"Quiero ganar y es mi sueño, por eso no va tanto por lo que pueda pensar la gente, sino por lo que quiero conseguir yo. Si hay algo de presión, va a ser siempre interna, más que externa. Que la gente confíe y que se espera una medalla es bastante bonito", agregó.

Y hasta llegar a París este verano, Cerezo cree que ha completado un ciclo olímpico "bastante bueno". "Me cuesta verlo como algo de tres años, siempre íbamos con el objetivo del gran evento de ese año. Pero ahora, mirando atrás, hemos sido muy constantes, por eso hemos conseguido la clasificación por ránking", celebró, aunque cree que "todavía hay mucha capacidad de mejora" y "tiempo para poder afinarlo de cara a los Juegos".

"Hay dos-tres chicas que están muy 'top', y me quiero considerar una de ellas. Y luego en Juegos muchas veces el que tú te esperas que es el favorito cae en primera ronda y alguien que ni conoces salta, como me pasó a mí en Tokio. Entonces, espero no ser una de esas sorpresas que cae, sino ser una sorpresa de la que dé un paso más, creo que estamos muy arriba. Podemos ganar a cualquiera, y podemos perder con cualquiera", analizó Cerezo.