Albert Torres: "Estar en unos Juegos es algo tremendamente valioso e importante"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Albert Torres considera "algo tremendamente valioso e importante" el poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, cita en la que competirá en la Madison junto a Sebastián Mora y en Omnium, una modalidad donde "recuperar bien será clave".

"Para mí, personalmente, ir a los Juegos es algo tremendamente valioso e importante, así como un recuerdo imborrable. Hay en algunas especialidades en las que los Juegos es la competición más importante que existe y solo estar allí ya puede ser la culminación a una carrera deportiva", señaló Torres en una entrevista facilitada este martes por la RFEC.

El balear competirá en la Madison junto a Sebastián Mora, pero antes debutará, el jueves 5, en el Omnium, donde "lo más importante en el Omnium es la regularidad a lo largo de las cuatro pruebas" y que en Tokio contará con un "formato diferente, ya que habrá muy poco tiempo de recuperación".

"En un Mundial haces dos carreras por la mañana y otras dos por la tarde y tienes tiempo para recuperar. En Tokio va a haber entre 25 y 40 minutos entre pruebas y habrá que recuperar al máximo. Si son carreras duras y exigente la gente más explosiva lo puede acusar y es algo que tenemos muy en cuenta y consideramos que va a ser crucial de cara a las medallas. Recuperar bien será clave", advierte.

El menorquín tiene claro que todos los participantes saben quienes son los que estarán "luchando por las medallas y cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno". "El atractivo de estas pruebas de fondo es que cuenta mucho la lectura de carrera, moverte en el momento adecuado, que los rivales no te hagan un marcaje muy estricto y el resultado final siempre es incierto", apuntó.

De todos modos, el 'pistard' español considera como "gran favorito" al xxx Benjamin Thomas, "por el nivel que ha mostrado en las últimas competiciones y las exhibiciones que ha hecho". "Pero eso no quiere decir que no pueda ganar cualquier otro", aclaró.

Torres ha llegado a estos Juegos después de unos años "muy intensos viajando a Copas del Mundo y rindiendo en Mundiales" con el objetivo prioritario de clasificar a la Madison porque eso les daba "plaza directa también en el Omnium".

Además, tanto él como Mora llegan a esta cita asentados en un equipo como el Movistar Team. "A día de hoy, es fundamental si tienes objetivos en pista poder competir en carretera y era algo que no teníamos en años anteriores. Este año y el pasado, que hemos hecho un buen volumen de carreras, lo hemos notado porque al final la carretera te da ese plus extra y no hace falta hacer un trabajo tan duro en los entrenamientos para prepararte de cara a los grandes objetivos de la pista", recalcó.

Finalmente, cree que, "por edad, experiencia e ilusión", Tokio le llega en el gran momento de su carrera deportiva, aunque ya conoce los Juegos porque estuvo en Londres 2011. "Fue algo que disfruté y me impactó muchísimo y tenía muchas ganas de repetir. Cuando llegó Río 2016 y estaba viendo las competiciones en casa recuerdo prometerme que trabajaría por estar en Tokio y tratar de luchar por las medallas, que es el sueño que tenemos ahora", sentenció.