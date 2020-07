Alberto Fernández: "Me gustaría luchar por las medallas en los Juegos de Tokyo"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tirador olímpico Alberto Fernández sueña con "luchar por las medallas" en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, aplazados hasta 2021 por la pandemia de la COVID-19 y en la que será la cuarta participación olímpica para el triple campeón del mundo de foso y doble campeón de Europa.

"Mi reto para Tokio es disfrutar muchísimo de esos Juegos. Son mis cuartos Juegos y el objetivo que me he marcado es disfrutarlos a tope. Me gustaría mucho entrar en la final y luchar por esas medallas tan bonitas. Ése es el objetivo que me he marcado: disfrutar y conseguir entrar en la final para luchar por las medallas", manifestó en una entrevista para el servicio de prensa del COE.

Además, Alberto Fernández competirá en Tokyo con Fátima Gálvez en trap mixto, modalidad en la que son los vigentes campeones de Europa.

"Prepararemos el equipo mixto trabajando juntos, entrenando juntos, estando muy compenetrados y con muchas ganas de llegar allí y de intentar entrar en la final para poder luchar por las medallas en el mixto también", expresó.

Fernández, que confesó que fue "muy especial" volver a entrenarse en el campo de tiro después de tres meses de confinamiento por el coronavirus, dijo que le ha venido "muy bien" este parón psicológicamente y que está deseando empezar a competir.

"La precisión está fenomenal. Este parón me ha venido muy bien. Hemos quitado las habilidades negativas que el tirador crea y la precisión muy bien, aunque mi deporte no es de precisión sino de aproximación. Pero, la verdad es que estoy muy contento y con muy buenos resultados", señaló.

A pesar de la incertidumbre del calendario, con la fecha del Europeo de Francia de mayo en el alero, su objetivo es que este año en el que no hay competiciones internacionales es seguir preparándose para los Juegos de Tokyo 2021 "y no perder la forma".

"El aplazamiento de los Juegos lo he vivido bien. Yo creo que este año ha sido un momento de incertidumbre con todo lo que ha pasado y no es momento de ganar medallas ni de ir a Juegos Olímpicos. Lo más importante es que todo el mundo esté bien, que la salud es lo primero y ya tendremos tiempo el año que viene de recuperar esos Juegos Olímpicos a los que tantas ganas tenemos de ir", comentó.

Actualmente, el sueño de Alberto Fernández es "que todo el mundo tenga salud" y que la pandemia pase. "Y que volvamos a la normalidad. En lo deportivo, me gustaría llegar a unos Juegos Olímpicos, ser finalista y conseguir una medalla. Ese sería el sueño deportivo", afirmó.