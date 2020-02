Ana Pérez: "Tenemos que perfeccionar todos los elementos y llegar bien física y mentalmente a los Juegos"

Publicado 08/02/2020 10:21:54 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta española Ana Pérez reconoció haber conseguido todos sus objetivos en un 2019 "'completito' y bastante duro", entre ellos la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde viajará con el equipo de artística en julio de este año y donde intentarán "perfeccionar" todos los elementos y prepararse bien física y psicológicamente para que salga "todo bien".

"El año 2019 ha sido completito. Ha sido bastante duro, teníamos un objetivo por delante muy difícil y al final con ganas, con ilusión y sobre todo trabajando duro, hemos conseguido ese objetivo que tanto queríamos", recalcó en declaraciones a Europa Press tras acudir a la Gala de los Premios Admiral donde fue reconocida como la mejor Sub-23.

La gimnasta de 21 años se ha convertido en uno de los pilares del equipo de gimnasia de España. Cuatro veces campeona de España, fue bronce por equipos e individual en los Juegos del Mediterráneo en 2018, capitaneó al equipo español en el Campeonato de Europa en Glasgow, en el que quedaron séptimas, Y en el Campeonato del Mundo en Stuttgart donde lograron poner fin a la ausencia en unos Juegos desde Atenas 2004.

"Ahora mismo no estoy muy nerviosa, lo que estoy es con muchas ganas y con mucha ilusión, sé que viene un año muy difícil, pero creo que la ilusión de tener la oportunidad de competir en unos Juegos lo puede todo", recalcó la sevillana, que este fin de semana competirá en la Liga Iberdrola de Gimnasia.

La andaluza aclaró que están intentando "subir la dificultad" de cara a los Juegos, y según se vaya acercando la fecha, deberán "perfeccionar todos los elementos y ejercicios". "Tenemos que sacar el mayor rendimiento posible, intentar llegar muy bien a nivel físico y psicológico para luego darlo todo y que salga todo bien", consideró.

La atleta acudirá por segunda vez a los Juegos Olímpicos, después de ser la única integrante del equipo español en clasificarse para los de Río de Janeiro en 2016, donde no consiguió entrar en la final.

"Allí se respira deporte por todos lados, el ambiente que hay es genial y yo cuando estuve compitiendo me encantó. Antes de salir estaba súper nerviosa, pero una vez que me puse a competir se me olvidó todo, disfruté tantísimo de esa competición, el ambiente que había en el pabellón era tan 'guay', que fue increíble", relató.

La gimnasta española no tiene planes a corto plazo después de la cita olímpica aunque sí confiesa que le gustaría "estudiar una carrera universitaria" en un futuro. "Después de los Juegos me quiero ir de vacaciones y luego ya iré viendo, ahora tampoco quiero pensarlo demasiado", concluyó.