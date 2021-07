Ander Elosegi: "La final no ha sido lo que esperaba, no he podido remar a mi nivel"

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El palista español Ander Elosegi lamentó no haber podido estar más cerca de las medallas al terminar octavo en la final de la modalidad de C-1 del piragüismo eslalon de los Juegos Olímpicos de Tokio, y afirmó que no fue "lo que esperaba".

"Es una pena porque me veía con opciones de algo más y no ha podido ser. Cuando estás en la final siempre aspiras a un poco más y es un pena. La final no ha sido lo que esperaba, no he podido remar a mi nivel", reconoció Elosegi en declaraciones a la Real Federación Española de Piragüismo.

"He empezado fallando un poco en la parte de arriba, sabía que aún así podía optar a un buen puesto pero al final me han faltado un poco de fuerzas, y en los 3 ó 4 segundos encajados en la parte de abajo me dejaron ya fuera de toda opción", añadió el irundarra, que ha disputado cuatro finales olímpicas en su carrera.

"Era un recorrido muy difícil en el que había que estar muy atento en todas las partes, y no diría me falta de concentración pero quizás un poco de precisión en algún punto que me ha hecho perder la línea de navegación; he tocado una puerta por un pequeño despiste", analizó.

Sin embargo, el palista guipuzcoano quiso "valorar más positivamente" este momento tras la obtención de su nuevo diploma olímpico. "Creo que en futuro valoraré más haber estado en otra final olímpica. Ahora en caliente, tras haber tenido esta oportunidad tan a mano y de haber fallado un poco en la final, es difícil hacer una valoración objetiva, pero creo que con el tiempo lo valorará mucho más", manifestó.

A sus 33 años, Elosegi sentenció que ahora solo piensa en "descansar", y ya decidirá su futuro más próximo. "Ahora no puedo plantearme un ciclo olímpico más de golpe, y si sigo será año a año", finalizó el palista vasco.