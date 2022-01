Antía Jácome: "Lograr tus metas es la sensación más gratificante del mundo"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La palista española Antía Jácome hizo balance del 2021, un "año alucinante" en el que la pontevedresa se hizo con la medalla de plata en el Mundial de Copenhague y el diploma olímpico en los Juegos de Tokio, confesando que lograr las metas que ella misma se propone "para mejorar" es "la sensación más gratificante del mundo".

"Me gustaría poder conseguir otra medalla internacional en C1 200m. Creo que siempre tenemos que ponernos metas para poder avanzar. A mí me sirven de muchísima ayuda para poder crecer como deportista y, cuando lo logras, es la sensación más gratificante del mundo", explicó Jácome en una entrevista a los medios de la Real Federación Española de Piragüismo recogida por Europa Press.

La gallega, de 21 años, experimentó un crecimiento meteórico en un 2021 que calificó de "alucinante". "¡Creo que no podría definir con una palabra mi 2021! Cumplí el sueño más grande que tenía, y me demostré a mí misma que si luchas por lo que realmente quieres, lo conseguirás!", exclamó Jácome.

"Creo que al 2021 no podría pedirle nada más. Pero me ha enseñado a no conformarme y a saber que tengo que seguir luchando si quiero conseguir un objetivo más ambicioso", añadió.

Y el próximo gran objetivo son los Juegos de París 2024, a los que llegará en plena madurez competitiva tras un ciclo olímpico

completo en la élite. "Cualquier competición en la que puedas llegar a dar el 100% es tu momento, pero sí ciertamente pienso que tengo mucho margen de mejora y en tres años espero poder dar otro salto", indicó.

Finalmente, Jácome sostuvo que no cree que la presión de llegar como candidata a las medallas en los próximos Juegos le afecte negativamente. "Sinceramente creo que no, porque cuando llegas a este nivel deportivo lo único que tienes que tener en mente es poder exprimirte al máximo en los entrenamientos y en las competiciones", concluyó.