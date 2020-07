Bach: "La máxima prioridad es que Tokyo 2020 solo tendrá lugar en un entorno seguro"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmó que la "máxima prioridad" es que los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, aplazados hasta 2021 por la crisis sanitaria por la COVID-19, solo se disputarán si existe un "entorno seguro" para deportistas, aficionados y miembros de la familia olímpica.

En una entrevista concedida a Eurosport que recoge Europa Press, Thomas Bach, en la fecha en que tendría que haberse celebrado la inauguración de Tokyo 2020, explica la postura del COI respecto a la pandemia y reafirma el compromiso de priorizar y garantizar la seguridad y el bienestar de todo el mundo.

"Tenemos que prepararnos para los múltiples escenarios que se nos pueden presentar en los Juegos Olímpicos. No sabemos cómo se verá el mundo en un año. En realidad, mucha gente no sabe cómo será el mundo mañana, si puede salir de su casa o ir a un restaurante con o sin mascarilla. Imagina la gigantesca labor que tenemos que hacer para prepararnos de cara al evento más complejo del mundo dentro de un año. Por ello, nos estamos preparando para afrontar todos los diferentes escenarios posibles. Sólo hay una premisa básica e imprescindible: La máxima prioridad es que estos Juegos Olímpicos sólo tendrán lugar en un entorno seguro para todos", subrayó.

Para el presidente del COI, la próxima edición de los Juegos puede ser "la luz al final del oscuro túnel" en el que el mundo está en este momento. "Puede ser un gran símbolo de esperanza y resistencia, pero también de solidaridad. Lo que hemos aprendido de esta crisis, es que sólo podemos superarla, si somos solidarios unos con otros. Los Juegos pueden ser una maravillosa expresión de esta solidaridad a nivel mundial", indicó.

El éxito de los Juegos dependerá, según él, del deporte. "Pero el mensaje, que está ligado a los Juegos y que es el ADN de los Juegos, es unir al mundo entero en una competición pacífica. Tienes a todos los 206 Comités Olímpicos Nacionales junto con el equipo olímpico de refugiados del COI representando realmente la unidad de la humanidad en toda su diversidad. Los Juegos en Tokio añadirán además el mensaje de solidaridad y resistencia. En la competición es donde los deportistas podrán brillar, porque ya han demostrado lo resistentes que son. No sólo aceptaron el desafío, sino que ayudaron a otros publicando y compartiendo entrenamientos, han dado mucho ánimo y fuerzas para motivar y contribuir a superar esta crisis. De esta manera, estos Juegos Olímpicos pueden y serán muy especiales, porque demostrarán la gran importancia que tiene el deporte en la sociedad", comentó.

Con sólo seis meses de diferencia entre los Juegos de Tokyo y los de invierno de Pekín, Bach consideró que es una "buena oportunidad" porque el impacto a nivel mundial de Tokyo 2020 puede afectar a Pekín 2022. "No veremos una gran brecha entre las dos ediciones. Por experiencia, el interés de los juegos suele reducirse después de la ceremonia de clausura esperando la siguiente edición. En esta ocasión, el día después de la clausura de los Juegos de Tokio, será el día en que empezaremos a prepararnos para Pekín", señaló.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo que el hallazgo de una vacuna sería la clave para el éxito de los Juegos en 2021. "Todos esperamos tener una vacuna porque ayudaría a toda la humanidad. Por lo tanto, estamos por supuesto siguiendo de cerca los recientes acontecimientos en relación a la investigación sobre una vacuna. Hemos visto en los últimos días noticias muy prometedoras de diferentes partes del mundo. En lo que respecta a los Juegos, seguiremos guiándonos por el consejo de la Organización Mundial de la Salud. Ya han publicado su documento de gestión de riesgos y medidas de medicación con respecto a lo que llaman 'reuniones masivas', lo que sin duda son los Juegos. Continuaremos siguiendo sus consejos", manifestó.

El presidente del COI desea ver estadios llenos con aficionados procedentes de todo el mundo. "Pero no todo depende de nuestro deseo. Tenemos que prepararnos para múltiples escenarios y esto hace que la preparación de estos Juegos sea increíblemente difícil. Normalmente se prepara para un formato de los juegos. Tienes una sede, tienes deportes, tienes una villa olímpica y luego organizas los Juegos. En esta ocasión no puedes tener todo confirmado porque no sabes el estado y la evolución que tenga la pandemia. ¿Se acabará? ¿Seguirá siendo virulenta? ¿Será menos virulenta? No se trata de un solo país, hablamos de 206 países. Todo esto tendremos que tenerlo en cuenta", advirtió.

En este sentido, sugirió que el COI debe saber adaptarse a las circunstancias. "Trabajamos para optimizar los Juegos, para simplificarlos y adaptarlos al tiempo en que vivimos. No vivimos en una nave espacial aislados de la sociedad. Así que tenemos que adaptar los Juegos a este mundo, como sea que se vea", dijo.