Carolina Marín: "A partir de mayo, pensaré ya al 100% en los Juegos Olímpicos de Tokio"

Publicado 01/02/2020 16:40:24 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, embajadora de la iniciativa 123aCorrer de Banco Santander , ha afirmado este sábado que será "a partir de mayo" cuando piense "ya al 100%" en los próximos Juegos Olímpicos, que se disputarán en Tokio (Japón) del 22 de julio al 9 de agosto.

"Para mí ahora mismo lo más importante es el ranking y, aunque ya soy octava, lo que hay que intentar es hacer que las rivales más duras lleguen lo más tarde posible", ha asegurado Marín tras realizar un entrenamiento en Madrid con 100 niños.

La onubense ha sido la gran protagonista de un clínic destinado a niños en el Colegio de los Salesianos Miguel Arcángel, justo a su regreso de una gira asiática. Marín, que ha compartido sus secretos, figura en el primer puesto de la clasificación del World Tour 2020 tras ser finalista en Indonesia y semifinalista en Malasia y Tailandia, un año después de ser operada de su rodilla derecha.

"La sensaciones son muy buenas, la lesión ha quedado ya totalmente olvidada. Y más que los títulos, lo que más me importa son los resultados. En todo este tiempo he aprendido a ser más paciente. Siempre quiero las cosas para ahora mismo, pero eso a veces no es bueno", ha indicado.

"A partir de mayo, pensaré ya al 100% en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ir a los Juegos siempre es una ilusión, sea la primera vez o no", ha subrayado después de un clínic que ha tenido como protagonistas a niños de entre 8 y 14 años para disfrutar de los lanzamientos de volantes.

Antes de esta cita multitudinaria, la jugadora andaluza ha hecho un entrenamiento en solitario bajo las órdenes de su técnico Fernando Rivas. Y al término del acto, los participantes le han escrito dedicatorias de apoyo de cara a Tokyo 2020, en un mural con su imagen.