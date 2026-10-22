El COE impulsa el Observatorio de Comunicación Deportiva

El presidente del COE, Alejandro Blanco, presidió la primera reunión del Observatorio de Comunicación Deportiva promovido por la institución olímpica. - NACHO CASARES/COE

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) ha acogido este miércoles la primera reunión del Observatorio COE de Comunicación Deportiva, un espacio de diálogo, análisis y colaboración entre la institución olímpica y representantes de los medios de comunicación para afrontar los retos de la información vinculada a los deportistas y el movimiento olímpico.

La creación de este Observatorio fue anunciada durante el Foro de Comunicación y Deporte Olímpico organizado por el COE en 2025, y su puesta en marcha permite dar continuidad al diálogo iniciado entonces con los profesionales de la comunicación deportiva.

Este nuevo órgano nace con el objetivo de establecer una estructura ligera, pero estratégica, que permita al COE escuchar a los medios de comunicación, conocer sus necesidades y construir conjuntamente nuevas vías para impulsar el relato olímpico, dar visibilidad al deporte más allá de los Juegos y fortalecer su valor informativo dentro de la sociedad.

Durante la sesión se han analizado las dificultades que encuentran los medios para dar continuidad a la información olímpica durante cada ciclo de los Juegos y se han planteado diferentes propuestas destinadas a facilitar su trabajo y mejorar la colaboración con el COE.

En representación de los medios audiovisuales, han asistido Rosana Romero, directora del Área de Deportes de TVE y Contenidos Digitales Deportivos; Fernando Ruiz, director de Deportes de Warner Bros Discovery; Javier Amaro, director de Contenidos de Radio Marca; Silvia Verde, subdirectora y presentadora de Tablero Deportivo en RNE; Juan Carlos González, jefe de Deportes de COPE; y Félix José Casillas, redactor jefe de Deportes de Onda Cero.

Además, como representantes de la prensa escrita y las agencias informativas han participado en este primer encuentro Santi Nolla, director de Mundo Deportivo; Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE; Gaspar Díez, redactor jefe de Deportes de Europa Press; Carmen Colino, editora jefa del diario As y presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM); Paco Rabadán, redactor jefe de Deportes de OK Diario; y Antonio Semitiel, director de Comunicación de la UCAM.

El Observatorio permitirá mantener un canal de comunicación directo y continuado con quienes construyen diariamente el relato del deporte en España. Tras esta primera reunión, el COE ha trasladado a sus miembros un resumen de los asuntos tratados y los siguientes pasos para dar continuidad a las líneas de trabajo planteadas.