COE y Mondo homenajean a Beitia y Ortega con el listón y una de las vallas de Rio 2016

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) y Mondo homenajearon este lunes en la sede del organismo a la exatleta Ruth Beitia y al vallista Orlando Ortega con la entrega del listón del concurso de salto de altura y una valla de la final de los 110 mv de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, donde fueron oro y plata, respectivamente, fabricados y diseñados por la empresa.

"Hacía mucho tiempo que no veía un listón tan de cerca y ahora estoy ante el que hizo que despertase del sueño más maravilloso de mi vida, poder contemplarlo tan cerca es un orgullo y una emoción increíble", reconoció Beitia.

La cántabra dio las gracias al COE, RFEA, Mondo y a su exentrenador Ramón Torralbo, en especial a Alejandro Blanco y Raúl Chapado. "Cada vez que veo ese momento y escucho las palabras de Raúl, es algo que dice mucho de un presidente que ama su deporte y también de Alejandro que lo viviste con mucha emoción. Esto es un sorpresón", admitió la santanderina que confirmó que el listón se quedará "en un sitio entrañable" como el COE.

"Imposible no emocionarse nuevamente. Es un reconocimiento tan maravilloso que hace recordar muchos momentos y anécdotas de antes de esa medalla, fueron muchas cosas durante ese tiempo, una nueva carrera deportiva, una nueva familia. Haber obtenido ese sueño es el de cualquier atleta y ojalá que se pueda volver a repetir muy pronto", apuntó por su parte Orlando Ortega, agradecido "las personas" que le ayudaron "en ese momento" y que le siguen "ayudando", y a la RFEA, COE y Mondo.

Por su parte, Alejandro Blanco, que elogió a Mondo por ser "una empresa española puntera y de las mejores del mundo", dedicó unas palabras a los dos homenajeados. "Orlando, más allá de las medallas, recuerdo el ciclo anterior que hiciste, que fue la gran apuesta de tu vida, muy difícil y con un rumbo diferente. Arriesgaste mucho y esos gestos tras ganar la plata recompensaban todo ese camino tan duro", señaló en relación a su nacionalización para competir con España.

"Agradezco aquella medalla, pero más tus declaraciones de antes, durante y después, el decidir competir con España y que luzcas con tanto orgullo su escudo es un motivo de orgullo, estamos contigo en lo bueno y en lo malo", añadió.

A Beitia, la recordó que "por encima de las medallas están los gestos" y "la magia" del salto que le dio el triunfo. "Allí estaban tus competidoras admirándote y estaba la sensación de que había ganado la que tenía que ganar. En Río de Janeiro tocaste el cielo y no se puede hacer mejor, pero vas a dar muchos saltos aún. A los dos gracias por el ayer, por el hoy y por el mañana", sentenció el dirigente.

Además, Raúl Chapado, presidente de la RFEA, no escondió que este era "un día especial". "Tuve la oportunidad no sólo de verles ganar sus medallas sino de contarlo y cantarlo porque me volví un poco loco y me emocioné con las lágrimas de Orlando y con Ruth. Ambos consiguen algo más importante que el respeto de los rivales y que es admiración y cariño. Este acto sirve también de inspiración para los que van a competir ahora en Tokio", rememoró sobre esos Juegos en los que ejercía de comentarista para RTVE.

Finalmente, Santiago Palomera, director General de Mondo Ibérica, detalló que el equipamiento de Rio 2016 estuvo "diseñado y producido en Zaragoza" y que les habría gustado realizar antes este acto de reconocimiento.

Además, adelantó algunas novedades de cara a Tokyo 2020, donde por duodécima vez serán el proveedor y fabricante del equipamiento de las pruebas olímpicas de atletismo, y de un "proyecto innovador" desarrollado junto a World Athletics para "ayudar a dar más espectáculo a la competición y hacerla más atractiva al público" como el uso de tecnología LED que "permitirán ver los nulos con anterioridad en altura y pértiga".