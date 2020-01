El CPE y Pascual homenajean la superación personal y profesional de deportistas con discapacidad con 'Capaces'

Publicado 30/01/2020 16:02:14 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los deportistas paralímpicos Pablo y Alejandro Zarzuela, Sara Andrés, Lía Beel y Eva Moral protagonizan el corto cinematográfico 'Capaces' presentado este jueves por 'Calidad Pascual' y el Comité Paralímpico Español (CPE), un proyecto que homenajea la superación personal y profesional de estos atletas, con el objetivo de visibilizar los valores del deporte con discapacidad.

Este proyecto cinematográfico, dirigido por el cineasta Peris Romano, cuenta la historia de estos cuatro deportistas olímpicos y cómo el deporte ha cambiado sus vidas y ha supuesto una vía de superación frente a sus respectivas discapacidades, en el caso los hermanos Zarzuela, de nacimiento, y en el de Moral, Beel y Andrés, adquirida.

Eva Moral protagoniza el primer capítulo de esta película que se irá difundiendo a través de las redes sociales las próximas semanas. "Me lo pasé muy bien grabándolo. Nosotros en nuestro día a día no pensamos en lo que no somos capaces de hacer, si no en cómo hacer lo que queremos. En mi caso, yo no puedo andar y tengo que ir con la silla a todas partes, y nunca pienso en qué es lo que no puedo hacer. Es muy acertado el título de 'capaces'", afirmó la triatleta madrileña .

"Yo no sabía que no me rendía nunca hasta que me vi en esta tesitura. Me lo tatué para que no se me olvidara nunca. Es imposible vencer a alguien que nunca se rinde, en todos los aspectos de la vida.

Cuando la gente se olvida de mi silla de ruedas, pienso que mi sueño está cumplido", subrayó.

La madrileña, que perdió la movilidad de cadera para abajo tras un accidente en bicicleta, confesó que, tras quedarse en silla de ruedas, pensó que "nunca iba a poder tener una vida normal", y que le "abrió los ojos" conocer a otros deportistas en su misma situación. Además, Moral, abogada, recalcó que "es complicado vivir" de su deporte porque el material "es súper caro y difícil de encontrar".

Por su parte, la atleta Lía Beel aseguró que su discapacidad visual "no es un problema" y que se siente "capaz de hacer todo" lo que se propone. "Estuve muy cómoda en el rodaje, aunque solo teníamos un día y en un día tenemos que grabar todo", relató la velocista.

"Estos últimos años he cambiado de prueba y he subido de distancia. He tenido entrenamientos muy duros y estoy mejorando mucho, eso es una satisfacción muy grande. Es una de las mayores alegrías que te da el deporte, que si sabes que lo has dado todo en una competición y no ganas, no pasa nada. El problema es que en mitad de un entrenamiento te rindas, eso es lo más difícil", señaló.

La burgalesa espera poder clasificarse para Tokyo 2020 y aclaró que, en su caso, solo los cuatro mejores en el ranking mundial pueden dedicarse profesionalmente al atletismo, mientras que ella tiene que compaginar el deporte con su carrera de fisioterapeuta.

En el caso de Pablo Zarzuela, jugador de baloncesto en silla de ruedas, junto con su hermano gemelo Alejandro, consideró el deporte su "modo de sentir". "Probé miles de deportes y di con el baloncesto. Es mi modo de vida, mi modo de sentir, me ha aportado todo en esta vida", señaló el andaluz.

"Vives experiencias increíbles, que te ayudan de una forma espectacular. Conoces a gente con circunstancias parecidas a las tuyas, que te ayuda y te enseña muchísimo. Los valores que lleva implícitos el deporte tiene un aporte infinito", añadió el internacional y plata en Rio 2016.

El jugador del CD Ilunion recordó que el deporte paralímpico merece "más visibilización". "Somos deportistas sin apellido que nos levantamos pensando en nuestro deporte y algunos lo compaginamos con estudios y trabajo, que lo hace más complicado", puntualizó, remarcando que están consiguiendo "éxitos bastante llamativos". "Si se mejorara un poco esas circunstancias, llegaríamos más lejos", destacó.

"Nunca me he montado en la silla para no ganar. La competición te pone en tu lugar y soñamos que nos vaya como en Río de Janeiro y disfrutarlo como lo vivimos allí porque soñar es gratis", confesó sobre sus aspiraciones en la capital japonesa.

Finalmente, el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, ve como "un regalo" para el deporte paralímpico este proyecto cinematográfico, que consigue que los deportistas con discapacidad "tengan oportunidades y estén representados".

"Estamos orgullosos de Pascual, de que le eche tanta imaginación al compromiso social, a desarrollar acciones como esta para que la sociedad sea un poco más justa y un poco mejor. Pascual es la leche y estamos orgullosos de poder estar aquí, de que nos traigan un acto tan igualitario y con una calidad envidiable. Aquí hay hombres y mujeres que se han superado. Son deportistas por encima de todo y fundamentalmente, personas", concluyó.

Por su parte, Tomás Pascual, presidente de Calidad Pascual, mostró su "tremenda admiración y respeto" por los deportistas, a los que calificó de "luchadores" y a los que ve como "un ejemplo de superación y lucha". "Un espíritu que se encuentra en nuestro ADN como compañía y unos valores que mi padre nos inculcó desde bien pequeños. Valores con los que logró convertir a Pascual en lo que hoy en día somos", declaró.