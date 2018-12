Craviotto: "El gen ganador me sale solo, lo llevo dentro"

Publicado 06/12/2018 11:54:43 CET

El palista español Saúl Craviotto ha destacado que su "gen ganador" le sale "solo" gracias en buena parte a su padre, que fue el que le inculcó la pasión por el deporte y le permitió "forjar" una personalidad competitiva, aunque no a niveles "obsesivos", y tiene claro que todavía queda mucho para estar en Tokyo 2020 y el "sueño por cumplir" de igualar o superar a David Cal.

"Me sale solo ese gen ganador, lo llevo dentro. El deporte me ha inculcado una serie de valores y me ha forjado una personalidad. El haber hecho deporte lo he extrapolado a 'MasterChef', a hacer una oposición, al trabajo, a cualquier cosa en la vida. Tú forjas una forma de ser, que a mí el deporte me ha ayudado, y sí, soy competitivo. Tampoco a niveles obsesivos, no soy de los que si pierde... Me gusta ganar, me gusta la competición", reconoció Craviotto en una entrevista para Europa Press tras participar en el acto de cierre de las Becas 'Vamos' de ColaCao y el CSD.

El catalán recordó que su carera no siempre ha sido "maravillosa", ya que siempre hay "altibajos" y momentos de "tirar la toalla". "Ha habido momentos negros y grises, de estar a punto de retirarme. Pero al final, cuando haces lo que te gusta y es tu pasión, la balanza siempre acaba yendo hacia el lado positivo", añadió.

"Incluso cuando me retire, voy a seguir entrenando, no al nivel de ahora porque estoy hasta las narices de hacer series y sufrir como un perro, pero nunca lo dejaré", confirmó el deportista ahora concentrado en Madrid sobre su relación de futuro con el piragüismo.

El catalán no duda en nombrar el Mundial de 2015 celebrado en Milán como uno de los momentos más duros por no clasificarse para Rio 2016. "En el Mundial fallé, me quedé fuera de la final y fue como un bloqueo mental. Rafa Nadal lo ha dicho muchas veces, que se lesionó de cabeza, pues me pasó algo parecido, estuve como bloqueado, no tenía ganas de entrenar, me venía abajo. Somos seres humanos y tenemos nuestras cosas. Al final lo superé y saqué dos medallas un año después", señaló el deportista afincado en Gijón, que bromea diciendo que momentos malos y duros tiene "un par a la semana".

LA IMPORTANCIA DEL "PILAR SOCIAL"

De cara a Tokyo 2020, reconoce que todavía le es "complicado pensar" en esa cita porque es un "futuro muy incierto". Con cuatro medallas olímpicas, en la capital japonesa podría superar a David Cal, que suma cinco y es el deportista español más lauread a nivel olímpico.

"Lo tengo ahí como latente, es mi objetivo y mi sueño, pero voy paso a paso. Es que no estoy ni clasificado y estar hablando de medallas y ser el más laureado... Lo tengo ahí como un sueño por cumplir, pero estamos todavía en año clasificatorio. Tengo que clasificar y ya veremos cuando llegue el momento, aunque espero lograrlo", reveló.

Craviotto apunta a "cuerpo, mente y el pilar social" como los "tres pilares en la élite". "El pilar físico es el más sencillo, a pesar de que la gente nos vea entrenar como bestias y piensen que lo peor es el entrenamiento y las lesiones. Lo complicado es trabajar bien la mente, saber controlar bien los nervios en una competición, controlar la presión de que todo el mundo espere de ti una medalla y estés en mitad de los focos. La mente es lo que marca la diferencia a la hora de competir", expresó.

Ahora, está aprendiendo que "el pilar social" es importante, "el cuidar el aspecto de la familia y disfrutar del camino, no obsesionarte". Además, desde su aparición en el programa de televisión 'MasterChef', que le "ha empujado muchísimo" y ha incrementado sus compromisos y eventos. "A veces estoy muy agobiado", remarcó. "Al final es adaptarse y no respetar tanto el descanso, que es lo que me está pasando ahora. Pero vendrán tiempos mejores", aclaró.

En este sentido, reconocimientos como el Premio Nacional del Deporte de 2016 "son las pequeñas píldoras de motivación" para continuar, al igual que "ver a los niños que te miran con ilusión, con pasión", mientras que no olvida el apoyo de su mujer que "es lo suficiente inteligente" para saber que esta popularidad "es un momento que hay que aprovechar", aunque "no deja de ser duro", sobre todo por ser padre de dos niñas pequeñas.

"ES IMPORTANTE VER MUNDO PARA SABER LO QUE TENEMOS"

Craviotto tampoco ha dejado de lado su cara solidaria y es embajador de la ONG 'Manos Unidas'. El año pasado ya estuvo en Gambia inaugurando un pozo de agua y hace menos de un mes, viajó a Mozambique. "Es impactante, porque vuelves a España y estás unos meses que dices: 'Nos quejamos de tonterías'. Allí ves a los críos que están jugando con una pelota hecho con plásticos, envuelta en cinta aislante, y son felices, mucho más que uno de aquí que tiene una consola de 500 euros", admitió.

"Allí son más felices, también tienen menos preocupaciones en ese sentido, con cualquier cosa se conforman. Es una experiencia que te pone los pies en el suelo, te da toques de humildad. Al final, es importante viajar, ver mundo, para saber lo que tenemos", analizó el cuádruple medallista olímpico.

"Ojalá hubiese tenido este tipo de ayudas y becas como las de 'Vamos'. Por suerte, he tenido el apoyo de mis padres y no me ha faltado nunca más o menos de nada, pero no todos los chavales tienen la equipación o no se pueden permitir los desplazamientos, las piraguas, el material, que es muy caro a veces. Y este tipo de becas pues allana mucho el camino", concluyó el palista español.