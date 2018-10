Eguibar lidera las opciones del snowboard y Mirambell debuta en PyeongChang

Publicado 14/02/2018 13:48:00 CET

"Los resultados están ahí, han salido como en el Campeonato del Mundo", dijo el abanderado español

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'rider' Lucas Eguibar liderará este jueves (3:00, hora peninsular española) las opciones de podio de la 'Armada' española, integrada también por Regino Hernández y Laro Herrero, en la prueba de snowboarder cross de los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur), que se disputan hasta el 25 de febrero, y en una jornada en la que el piloto Ander Mirambell inicia su concurso en skeleton.

La 'Armada' del snowboard cross vuelve a dar una oportunidad a la delegación española de lograr una medalla, después de la caída de Queralt Castellet en halfpipe que le relegó a la séptima plaza y el diploma olímpico. Las series debutan en el Phoenix Snowpark a partir de las 3:00, y la final está prevista para las 6:45.

"Intentaré estar listo y ser muy inteligente. Es una pista muy larga y, si voy detrás, estaré esperando el mejor momento. Los resultados no han salido, pero no me preocupa. Una carrera es una carrera y puede pasar cualquier cosa", comentó Lucas Eguibar en declaraciones al servicio de prensa del COE.

No obstante, el subcampeón del mundo en Sierra Nevada ya demostró en la anterior edición en Sochi 2014 que la medalla no está lejos de su tabla. El donostiarra dominó las series e, incluso, su semifinal, pero una caída le privó de la final y le condujo a la séptima plaza tras vencer en la 'final b'.

"Quiero disfrutar mucho de estos Juegos. Voy a intentar hacer lo que he entrenado todo este tiempo. Los resultados están ahí, han salido como en el Campeonato del Mundo, así que voy a intentar hacer eso", subrayó el abanderado español en la 'tecnológica' ceremonia de inauguración del pasado viernes.

Además, Eguibar se he declarado feliz con un trazado, largo, ancho, rápido, con una espectacular salida y una última parte repleta de saltos, en los que tanto él como Regino Hernández, plata con el vasco por equipos en Sierra Nevada y que ha cuajado una gran temporada en la Copa del Mundo, son unos especialistas. Al lado de ellos, Laro Herrero se unió a última hora para disputar unos segundos Juegos en los que confía en dar la sorpresa.

Los principales rivales de los españoles en la lucha por las medallas serán, a priori, el francés Pierrre Vaultier, campeón olímpico y del mundo, y el auténtico dominador de la Copa del Mundo junto al australiano Alex Pullin, bronce en Sierra Nevada, y el austriaco Alessandro Haemmerle, tercero en la Copa del Mundo.

Por otro lado, el piloto Ander Mirambell disputará las series de skeleton también esta próxima madrugada, desde las 1:30 horas, en sus terceros Juegos. Mirambell saldrá de los primeros en el tubo de hielo del Centro de Deslizamiento Olímpico en lo que podría ser una ventaja debido a las cambiantes temperaturas.

Con un mejor resultado en la Copa del Mundo de un decimotercero en Lake Placid, el objetivo del piloto del RCD Espanyol es concluir entre los 20 primeros. "Esta vez voy a competir. Ha sido una temporada con menos bajadas para llegar fresco a este momento. Estoy preparado para hacer un buen resultado", afirmó Mirambell, cuarto en tomar la salida.