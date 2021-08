García Bragado: "El clima es nuestro gran enemigo"

El marchador compite en sus octavos Juegos en busca del Top 10

"Cuando vuelva de Tokio tendré algo tan simple como unas vacaciones"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Jesús Ángel 'Chuso' García Bragado compite este viernes en su octavos Juegos Olímpicos en la prueba de 50 kilómetros marcha de Tokyo 2020, una cita donde le preocupa "el calor y la humedad" y donde espera lograr un 'Top 10', antes de tomarse unas merecidas vacaciones a sus 51 años.

"Vamos al norte de Japón, pero no es el Cantábrico. El clima es menos extremo que Tokio, pero sigue haciendo calor y humedad. Hay que ser prudente y entender que no es la climatología a la que estamos habituados aquí. Es nuestro gran enemigo silencioso, sobre todo los que vivimos en un clima mediterráneo", explicó en una entrevista con Europa Press antes de la gran cita en Japón.

El madrileño presume de una experiencia como pocos y, tras competir por todo el mundo, teme las condiciones que se encontrarán en Sapporo, a donde se movió la prueba para tratar de mitigar ese tremendo calor, más de 30 grados, y humedad, superior al 70%, que se está viendo en Tokio aunque sean las siete de la mañana.

"Los japoneses está claro que son favoritos para todas las pruebas de maratón y marcha. La experiencia sirve, haber estado en un Mundial en Osaka, sirve. Se hizo un Mundial en el 91 en Tokio, yo no estuve, pero nos contaron que pasó un tifón y fue muy duro", añadió un García Bragado que competirá por octava vez en los Juegos.

El madrileño reconoce que para ser una despedida récord, las complicaciones del coronavirus impiden sacarle todo el jugo. "Vivir unos Juegos Olímpicos es algo muy especial, estos van a ser un poco especiales pero por ser diferentes, por las restricciones, no los vamos a vivir como nos gustaría", remarcó.

El veterano marchador, campeón del mundo en 1993, tampoco esconde que tras Tokyo 2020 será momento de descansar. "Uno deja muchas cosas, algo tan simple como pasar vacaciones como todo el mundo. Vuelves de un campeonato y ya estás pensando en ponerte en forma. Ahora sí, cuando vuelva de Japón me tomaré las vacaciones con mucha más relajación sabiendo que ya no tengo que ponerme en forma", señaló el marchador.

"Cuando llegan unos Juegos renuncias a muchas cosas para poder estar en ellos. Yo he tenido la fortuna de poder estar en más de lo que es normal, sobre todo a partir de los 40 años, con Londres, Rio y ahora en Tokio. Está claro que me apetecerá ir a París, pero ya aceptando que mi sitio no es como atleta. Será como espectador o si puedo enrolarme en algún proyecto. En otro papel", subrayó.

Sin embargo, el madrileño aún no ha dicho su última palabra y en la cita japonesa confía en lograr al menos un 'Top 10'. "Yo voy muy atrás en el ranking, todo lo que sea mejorar esa posición estaría bien. Me gustaría estar en un resultado parecido al que tuve en el último Mundial, estando entorno al puesto 10 estaría contento, si fuera entre los 10 primeros, mucho más que si es 12", admitió el español.