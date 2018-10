Javier Fernández: "Hay que guardar un poco para lo más grande"

Publicado 13/02/2018 10:40:52 CET

GANGNEUNG (COREA DEL SUR), 13 Feb. (Reuters/EP) -

El patinador español Javier Fernández se siente "con confianza y bien" para intentar ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang y dejó caer que en los pasados Europeos se guardó algo "para lo más grande" que es esta cita.

"Tú no puedes alcanzar el cien por cien en todas las competiciones, tienes que guardar un poco para lo más grande", expresó el madrileño a los medios tras realizar su entrenamiento este martes en el Gangneung Ice Arena.

El seis veces campeón de Europa mantuvo su reinado continental el pasado mes en Moscú, pese a que tuvo algunos fallos en sus saltos como un doble 'toeloop' o en su triple 'Salchow' en su Programa Libre. Sin embargo, no le quiso dar excesiva importancia. "No estuvieron perfectos, pero he estado entrenando bien. Realmente hicimos un buen trabajo al volver a Toronto antes de venir aquí y me siento bien y con confianza. Los saltos han ido bien y espero que se vea aquí en la competición", admitió.

El doble campeón del mundo, que ha cambiado sus entrenamientos "a todos los días por la mañana en vez de al mediodía", tiene claro que debe ser cauto. "Después de que se acabaron los Europeos, veremos lo que sucede en los Juegos. Será importante para el país, para el deporte en España, pero todavía tengo que hacerlo", sentenció sobre la consecución de una medalla que sería histórica.