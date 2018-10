Javier Fernández: "Uno de mis próximos retos es llegar a siete campeonatos de Europa consecutivos"

Publicado 07/03/2018 19:41:47 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El patinador español Javier Fernández aseguró que uno de los retos que tiene vigentes es conquistar el séptimo Campeonato de Europa consecutivo, un logro que nunca ha conseguido nadie y que le gustaría lograr antes de colgar los patines, una decisión que quiere tomar con tranquilidad después de haber estado "mucho tiempo" en la familia de este deporte.

"Uno de los retos que me planteé es llegar a conseguir siete campeonatos de Europa consecutivos. Ha habido dos patinadores que han conseguido más de siete campeonatos y Evgeni Plushenko consiguió siete no consecutivos, así que es cierto que es una meta que puedo proponerme", comentó en declaraciones a Eurosport después de su éxito en los Juegos.

El madrileño, bronce en la cita de PyeongChang, dijo que fue una competición "muy difícil". "Conseguir una medalla es un reconocimiento a mi carrera deportiva y a todos los años que llevo esforzándome, pero también a mi familia y amigos, que llevan muchos años esforzándose para que yo haya llegado a donde estoy. Más que nada, esta medalla significa el gran trabajo que hemos estado haciendo todos estos años", analizó.

Una medalla que ha llegado tras "muchos años de sacrificio" y después de haber dejado su casa con 17 años. "Por supuesto que fue un sacrificio, ya no solo por la juventud, sino por separarse de todo, irse a la aventura y sin conocer el idioma... Muchas veces hay que sacrificarse para conseguir las metas que te propones y es lo que hice en ese momento", relató.

"Pasé por momentos difíciles en los que no tenía a mi gente, pero eso también te hace crecer y darte cuenta de que te tienes que sacar tú las castañas del fuego y seguir adelante. Eso me hizo crecer mucho a nivel personal y deportivo", dijo Javier, quién califica a la familia como "lo más importante".

Preguntado por la relación que mantiene con su entrenador, Brian Orser, el patinador español afirmó que es "esencial en el día a día estar con un entrenador con el que puedes compartir también momentos de amistad y preocuparse el uno del otro". "La relación que tenemos desde hace mucho tiempo es la ideal", indicó.

Además, el madrileño también fue preguntado sobre cómo lleva compartir entrenador y entrenamientos con su "rival" en la pista, el japonés Yuzuru Hanyu. "En patinaje sobre hielo es bastante común entrenar con otros deportistas que seguramente estén compitiendo contigo y compartir entrenador", explicó.

"Al fin y al cabo compites contra ti mismo, y el entrenar con un equipo y unos deportistas de alto nivel te ayuda a esforzarte más en los entrenamientos, a mantener la vidilla y a crear un poco de competición en el día a día. Creo que es positivo si lo sabes llevar bien. Hemos logrado que esos entrenamientos sean beneficiosos tanto para mis rivales como para mí", agregó.

Por otra parte, preguntado por una posible vuelta a España, Fernández comentó que es algo que tiene que "hablar" con su entrenador. "Está claro que si compito y necesito nuevos programas tendré que ir a Toronto para hacer esos programas y para el entrenamiento previo a una competición que seguramente haga, aunque no haré la temporada entera", señaló.

"Estoy casi seguro de que tendré que pasar bastante tiempo en Toronto, aunque a lo mejor sí puedo venir a España para seguir entrenando, pero la mayoría de los entrenamientos los tendré que hacer con Brian, que para eso es mi entrenador. Si decido hacer más competiciones aquí o allí tengo que estar preparado, pero en ese periodo que no tenga que entrenar estaré por aquí porque necesito un poco de descanso", dijo.

"TENGO QUE DECIDIR CUÁNDO TERMINO MI CARRERA"

Por último, el seis veces campeón de Europa dijo que debe "decidir cuándo" quiere terminar su carrera deportiva. "Tengo que elegir el momento en el que realmente quiera decir adiós finalmente", reconoció el bronce olímpico.

"He estado en la familia del patinaje mucho tiempo, hay mucha gente que me ha estado siguiendo en todas mis competiciones alrededor del mundo y quiero, en algún momento, que igual no es este año o tras el Campeonato de Europa, decidir cuándo lo voy a dejar", finalizó.