Jesús Tortosa: "Me he planteado competir para otro país"

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El taekwondista español Jesús Tortosa ha admitido este jueves que se ha planteado "competir para otro país" después de no haber sido seleccionado por la Federación Española para los Juegos Olímpicos de Tokyo cuando ya tenía el billete asegurado.

Tortosa, de 23 años, fue quinto clasificado en Río 2016, es el actual número dos del mundo y ocupa el cuarto lugar del ránking olímpico. Sin embargo, sus méritos no han servido para representar a España en la capital nipona. El elegido por la Federación es Adrián Vicente, reciente subcampeón de Europa y 11º en la clasificación mundial.

"Ha sido un mes muy duro y complicado. Estamos luchando por lo que pensamos y creemos que es nuestro. Al final, la Federación Española de Taekwondo dio una decisión el 26 de mayo sin previo aviso, de la noche a la mañana, donde fui excluido del equipo olímpico y se tiró por tierra todo mi trabajo. Se me faltó al respeto a mí como deportista y como persona", dijo Tortosa en declaraciones a Radio Nacional de España.

"De repente, sin previo aviso, sin unos criterios que, luego sacaron a posteriori, por lo tanto, ni siquiera existían, y que, de hecho, solamente se han aplicado en mi categoría de peso, pues, de repente, fui excluido", relató el taekwondista madrileño, que presentó un recurso al Consejo Superior de Deportes el pasado mes de mayo y aún no ha sido resuelto.

"Por supuesto que se me ha pasado por la cabeza y me he plantado competir para otro país. Al final, quién no me dice a mí que dentro de tres o cuatro años me vuelvan a hacer lo mismo", dijo al ser preguntado si había valorado esta opción en el caso de que la directiva actual de la Federación Española de Taekwondo siguiese en el cargo.

Además, Tortosa tiene claro que esta decisión se ha producido como "represalias" porque su padre apoyó al candidato contrario -al que no venció- en las últimas elecciones. "Aquí claramente se ha visto que no es una decisión meramente deportiva porque estás dejando fuera al deportista que más resultados ha sacado durante todo un ciclo olímpico, el taekwondista que más resultados ha sacado, que soy yo, es el único deportista que no va a representar a España en los Juegos Olímpicos".

"Y es la primera vez en taekwondo que la persona que consigue la plaza no va a los Juegos Olímpicos. Y, de hecho, ni siquiera sabía yo que me la estaba jugando, cómo puede ser esto posible", sentenció Tortosa.